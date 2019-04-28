Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Организаторы теракта на Шри-Ланке схвачены

28 апреля, 15:40
На Шри-Ланке предотвращены новые теракты - фото 1
На Шри-Ланке предотвращены новые теракты

Неделя понадобилась спецслужбам островного государства Шри-Ланка, чтобы найти и арестовать главных подозреваемых в организации кровавых терактов, унесших жизни нескольких сотен людей.

По информации местных СМИ, двое террористов были задержаны утром 28 апреля районе города Навалапития.

Теракты на Шри-Ланке унесли жизни сотен людей

Задержанных мужчин зовут Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Департамент уголовных расследований Шри-Ланки разыскивал их в связи со взрывами в прошлое воскресенье, на католическую Пасху. Они являются главными подозреваемыми в организации терактов.

Организаторы теракта на Шри-Ланке схвачены - фото 180328

Террористы обезврежены

Также полиция в связи с инцидентом арестовала водителя фургона, на котором мужчины прибыли в город Гампола на Шри-Ланке, владельца дома, где стоял этот фургон, и владельца обувного магазина.

Ранее полиция задержала еще одного террориста со взрывчаткой. После серии взрывов в церквях и отелях в прошлое воскресенье террористы не успокоились и хотел повторить, однако в этот раз спецслужбы сработали куда успешнее (помогли отставки главы полиции и министерства обороны). На острове была объявлена полицейская спецоперация, которая не позволила террористам ИГИЛ осуществить свои планы - в итоге они вынуждены были поспешно все взрывать в рандомных местах. В этот раз жертв, к счастью, удалось избежать.

Однако число погибших неделей ранее все равно шокирует. По уточненным данным - это 253 человека. Кроме местных, это граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ИГИЛ терроризм Теракт на Шри-Ланке Новости Мир
РБК-Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...