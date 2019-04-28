Организаторы теракта на Шри-Ланке схвачены

15:40 28 апреля,

На Шри-Ланке предотвращены новые теракты

Неделя понадобилась спецслужбам островного государства Шри-Ланка, чтобы найти и арестовать главных подозреваемых в организации кровавых терактов, унесших жизни нескольких сотен людей.

По информации местных СМИ, двое террористов были задержаны утром 28 апреля районе города Навалапития.

Задержанных мужчин зовут Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Департамент уголовных расследований Шри-Ланки разыскивал их в связи со взрывами в прошлое воскресенье, на католическую Пасху. Они являются главными подозреваемыми в организации терактов.

Террористы обезврежены

Также полиция в связи с инцидентом арестовала водителя фургона, на котором мужчины прибыли в город Гампола на Шри-Ланке, владельца дома, где стоял этот фургон, и владельца обувного магазина.

Ранее полиция задержала еще одного террориста со взрывчаткой. После серии взрывов в церквях и отелях в прошлое воскресенье террористы не успокоились и хотел повторить, однако в этот раз спецслужбы сработали куда успешнее (помогли отставки главы полиции и министерства обороны). На острове была объявлена полицейская спецоперация, которая не позволила террористам ИГИЛ осуществить свои планы - в итоге они вынуждены были поспешно все взрывать в рандомных местах. В этот раз жертв, к счастью, удалось избежать.

Однако число погибших неделей ранее все равно шокирует. По уточненным данным - это 253 человека. Кроме местных, это граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.