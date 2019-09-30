Опубликовать разговор с Путиным: к Зе выдвинули требование

Опубликовать разговор с Путиным: к Зе выдвинули требование

На сайте Президента Украины появилась петиция с требованием опубликовать стенограмму разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Недавно был такой прецедент: президент США выложил стенограмму своих переговоров с Вами. По требованию народа. Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан. Сделайте шаг к настоящей демократии!", - говорится в прошении.

Отметим, что для рассмотрения петиции ей требуется набрать 25 тыс. голосов.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что не давал разрешения на публикацию полной версии стенограммы скандальной беседы с Дональдом Трампом. По его словам, украинская сторона была согласна лишь на частичное обнародование разговора политиков.

Однако лидера США это не смутило и он вознамерился опубликовать еще один разговор президентом Украины.