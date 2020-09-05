ОПУ предложил РФ ввести санкции против всех украинцев

ОПУ предложил РФ ввести санкции против всех украинцев

Офис президента предложил России ввести санкции против всех граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Если сегодняшнее введения ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий.

И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков", - говорится в сообщении.

Кроме того в ОПУ подчеркнули, что подобными манипуляциями Россия не достигнет желаемого эффекта и не сможет повилять на политическое здоровье Украины.

Что было ранее?

4 сентября правительство РФ ввело экономические санкции против 43 народных депутатов 9-го созыва. В частности, в черный список России попали пятый президент Украины Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, глава партии "Голос" Кира Рудик, Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и пр