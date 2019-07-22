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Опрос: Зеленский взял всю власть – чем заняться в первую очередь

17:23
Команда Зе взяла всю полноту власти в Украине. Что дальше? - фото 1
Команда Зе взяла всю полноту власти в Украине. Что дальше?

В Украине состоялись выборы в Верховну Раду 9 созыва. При рекордно низкой (менее 50%) явке были зафиксированы уникальные результаты.

Партия президента Зеленского - «Слуга народа» - победила во всех регионах страны и получила более 44% поддержки. Эта цифра выглядит еще эффектнее, если добавить данные по мажоритарке, где также был зафиксирован триумф людей из команды Зе. По предварительным оценкам, «Слуга народа» получит в новом парламенте до 250 голосов. Напомним, что создания коалиции необходимо не менее 226.

Выборы 2019: Главные неудачники избирательной кампании

Что это означает? Все просто – команда президента Зеленского берет всю полноту власти в стране. То есть, в скором времени у нас будет не только Зе-президент, но и Зе-парламент, Зе-правительство, Зе-генеральный прокурор и прочие Зе…

Фактически 21 июля 2019 в Украине произошла перезагрузка политической системы – осколки прошлой (ЕС-БПП) и позапрошлой власти (бывшие регионалы, спрятавшиеся под видом партии Медведчука) минимизированы и будут вынуждены исполнять роль маргиналов, в то время, как представители новой власти смогут реализовать все свои замыслы, не думая о палках в колеса от оппонентов.

Это также означает, что теперь Зеленский и «Слуга народа» стали теми самыми людьми, с которых народ будет требовать и, конечно, критиковать. Но в первую очередь – ждать выполнения обещаний. Так устроена демократия.

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