Опрос: Поддерживаете ли вы люстрацию от Зеленского

В четверг, 11 июля, президент Владимир Зеленский выпустил свое очередное обращение в народ. В этот раз бывший комик заявил о необходимости новой люстрации.

По мнению президента Зеленского, представители украинских властей, которые пришли на работу после победы Революции Достоинства, не оправдали, более того – дискредитировали себя, став новой вариацией «злочинної влади».

Зеленский предложил люстрировать, то есть – права занимать должности и быть во власти президента Украины (Порошенко), председателя Верховной Рады (Гройсман и Парубий), Генерального прокурора (Луценко, Шокин, Махницкий, Ярема), Председателя СБУ (Грицак), главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий, народных депутатов Украины и членов Кабинета министров.

Под столь широкое определение попали некоторые видные члены команды Зе (Данилюк, Абромавичус, Бухарев и другие), а также попутчик Арсен Аваков и не попали уже люстрированные, но не желающие это признавать (Богдан). Под люстрацию по Зеленскому попадает даже новый глава таможни Макс Нефедов, но не попадают губернаторы, работавшие при Порошенко (Коломойский и Саакашвили, например). Также не придумана кара для секретарей горсоветов райцентров Киевской области.

Эмоциональный спич Зеленского спровоцировал бурю в соцсетях и стал главной темой дня. При этом никто толком не может понять – что это вообще было и как понимать слова презедента. Учитывая, что есть вероятность того, что скоро партия Зеленского получит большинство в Верховной Раде и сможет воплощать в законы все фантазии бывшего комика, к словам президента стоит отнестись, как минимум, серьезно.

А потому редакция Без Табу спешит обратиться к читателям за их экспертным мнением.