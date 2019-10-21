Опрос: Можно ли шутить про сгоревший дом Гонтаревой?

Сгорели от стыда или норм?

В Украине вот уже второй день бушует скандал вокруг выступления 95 Квартала и песни про сгоревший дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Давайте разбираться – что и как.

Диспозиция такая – Валерия Гонтарева после своей отставки с поста главы НБУ укрылась в Лондоне. Сделала это заранее – еще во времена президентства своего бизнес-партнера Петра Порошенко. После смены власти в Украине к ней возник ряд вопросов (они были и ранее, просто звучали не так громко). Озвучил их олигарх Игорь Коломойский, то ли шутя, толи серьезно пообещав доставить беглянку в Украину своими силами.

Гонтарева юмора не поняла и обвинила олигарха в преследовании и травле. Дальше – больше. В Киеве неизвестные сожгли авто невестки банкиршы, а потом и загородный домой Гонтаревой. Полиции ожидаемо поджигателей не нашла, зато дело оперативно раскрыла сама Гонтарева и ее патрон – Петр Порошенко. Они обвинили во всем Коломойского и новую власть. «Обвиненные» через свои каналы ответили в стиле «сам дурак» и ответственно заявили, что это Гонтарева сами все подстроила, чтобы обвинить в политическом преследовании и избавиться от уголовного.

История затихла на месяц, чтобы разгореться с новой силой в октябре 2019, когда тему решил обстебать Вечерний Квартал. И сделал это в своем неповторимом быдло-стиле, но в сопровождении целого хора имени Григория Веревки.

Зрителям в зале песенка понравилась, а вот обитателям соцсетей и самой Гонтаревой – почему-то нет. Разгорелся жуткий скандал. Дошло до того, что за песню перед Гонтаревой извинялся лично министр культуры, ранее работавший на СТБ и ответственный, например, за шоу «Битва экстрасенсов». Еще дальше пошел министр экономики Милованов, зачем-то заявивший, что песня негативно влияет на инвестиционную привлекательность стрены.

Заметим, эта композиция вполне в духе Квартала - они шутили и хуже/жестче, однако сейчас ситуация поменялась - в данном случае они "шутят" в пользу президента на телеканале Коломойского, которого Гонтарева и винит в преследованиях. А учитывая, что президент Зеленский по-прежнему контролирует редакционную политику Квартала и обсуждает с бывшими коллегами шуки



В связи с этим возникает вопрос – уместно ли шутить о сгоревшем доме Гонтаревой и не ставит ли это под удар репутацию власти?