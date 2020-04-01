Опрос: Как вы справляетесь с пандемией коронавируса?
Украина на карантине
Вот уже несколько недель Украина находится на карантине, однако каждый из украинцев толкует его по-своему.
Правительство и многие другие призвали украинцев сидеть дома. Часть граждан прислушалась, часть продолжили жить своей жизнью и даже не вздумали отказываться от походов на шашлыки.
При этом опасный коронавирус пока не побежден. Более того, эпидемия SARS-CoV-2, похоже, еще не достигла своего пика. В связи с этим редакция Без Табу, переживая за своих читателей, решилась спросить у них - как они проводят эти непростые дни.
Опрос БЕЗ ТАБУ: Как вы справляетесь с пандемией коронавируса?
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