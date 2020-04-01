Пандемия коронавируса Максим Степанов Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Опрос: Как вы справляетесь с пандемией коронавируса?

09:38
Украина на карантине - фото 1
Украина на карантине

Вот уже несколько недель Украина находится на карантине, однако каждый из украинцев толкует его по-своему.

Правительство и многие другие призвали украинцев сидеть дома. Часть граждан прислушалась, часть продолжили жить своей жизнью и даже не вздумали отказываться от походов на шашлыки.

 

При этом опасный коронавирус пока не побежден. Более того, эпидемия SARS-CoV-2, похоже, еще не достигла своего пика. В связи с этим редакция Без Табу, переживая за своих читателей, решилась спросить у них - как они проводят эти непростые дни.

Опрос БЕЗ ТАБУ: Как вы справляетесь с пандемией коронавируса?

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине Опросы Новости Украина Опитування
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Опорная больница в Одессе физически не справится с наплывом больных - фото 1
Не сможем принять даже первую волну больных: одесские врачи бьют тревогу (ВИДЕО)
10:00
Пасхальная миграция ни к чему хорошему не приведет - фото 1
Будет жесть: в ГПСУ ждут на Пасху возвращения 200 тысяч украинцев
09:20
Нефедову светит до 5 лет - фото 1
Коррупция при вывозе масок: ГБР открыло дело против Нефедова
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00