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Опрос: Как вы относитесь к реформе украинского языка?

12:46
Як парость виноградної лози.... (с) - фото 1
Як парость виноградної лози.... (с)

С понедельника, 3 июня, вступают новые правила правописания украинского языка. Изменения жду существенные и для многих непривычные. Реформа языковая сразу породила дискуссии и рассорила, похоже, всех.

Одни считают, что реформа правильная и решение властей нужно выполнять, отказываясь от русифицирующих украинский язык норм и адаптируя правописания под звучание речи, другие – что эти изменения тяжкие, но за три года, отведенных на переходной период, можно привыкнуть. Часть людей категорически в штыки воспринимает реформу и считает это заговором правительства Гройсмана, а некоторые – как, например, бывшая коммунистка Ирина Фарион, вообще называют новое правописание абсолютно выдуманным и не имеющем ничего общего с «Правописом» 1928 (так называемой «Скрипниківкою»).

Пишем по-новому: Кабмин изменил украинский язык

В любом случае, дискуссия – это хорошо, ведь она показывает, что людям не все равно, однако также следует констатировать, что вопрос внедрения новых норм будет сложным и точно столкнется с противодействием на разных уровнях. Без Табу пытается моделировать ситуацию и просит своих читателей озвучить свое мнение относительно языковой реформы, вступившей в действие 3 июня 2019.

Опрос Без Табу: Как вы относитесь к реформе украинского языка?

 
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