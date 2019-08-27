Опрос: Как вы оцениваете первые 100 президента Зеленского

Трудно первые сто дней / пресс-служба президента

Во вторник, 27 августа, исполняется ровно 100 дней со времени инаугурации президента Владимира Зеленского. Со времен Наполеона именно этот период принято считать очень важным для понимания того, как сложится политическая человека карьера в дальнейшем.

За 100 дней Владимир Зеленский сделал немало. Президент распустил Раду, в стране прошли выборы, где победила его политическая сила, которая своей викторией полностью обязана именно Зеленского. Более того, результат на выборах в парламент позволит впервые в истории создать монопартийное большинство в Раде, а также сформировать Кабинет министров строго по своему усмотрению. Таким образом, уже осенью у команды Зеленского будет в руках вся полнота власти, необходимая для проведения реформ (на которые у предыдущей власти не было политической воли).

Зеленский также за это время провел несколько важных международных встреч, заручившись поддержкой европейских лидеров. Правда, пока не совсем ясно, как это поможет усмирить оккупантов – россиян. Тем не менее, провала на международном фронте, который предрекали новому президенту злые языки, не случилось: Россию на вернули в G8, санкции не сняли, а также никто не признал прав агрессора на оккупированные территории.

Также не все однозначно с ОРДиЛО и Крымом. Зеленский несколько раз инициировал мирные шаги, однако каждый раз террористы упирались рогом и спускали все на тормозах. Не помогли и звонки Путину. Кремлевский диктатор отвечал витиевато и пытался увиливать. Тем не менее, есть большая вероятность того, что будет вынуждена идти на уступки по Донбассу - уже в рамках обновленного Нормандского формата, куда планируют подключить и тяжелую артиллерию в виде США.

Не случилось при Зеленскому и обвала экономики (хотя, тут больше заслуг правительства и мировой экономической конъюнктуры), тем не менее, сохранение стабильности должно быть признано «+» новой власти.

За сто дней президент подписал 302 указа и выдал 217 предписаний. Также он зарегистрировал в парламенте 13 законопроектов, правда, с последними вышла промашка - Рада 8 созыва не захотела с ними работать, а потому придется повторять процедуры с Радой 9 созыва.

Неплохо проявляет себя СБУ – ведомство под надзором лейтенанта Баканова активно начало рушить многолетние схемы (часто собой и созданные), подняв небывалый «шухер» во многих отраслях.

Также начались аресты топ-коррупционеров, правда, пока единичные, что логично, ведь на посту генерального прокурора остается кум Порошенко – Юрий Луценко, тем не менее, и он без малейших зазрений совести отрекся от своего товарища – замминистра Грымчака, попавшегося на горячем.

При этом есть основания переживать из-за усиления позиций олигарха Игоря Коломойского, который имеет аппетиты подмять под себя все, что плохо лежит. Это касается не только промышленных объектов, но также и многих других сфер влияния – от банковского сектора до вообще всех ветвей власти.

Еще одним непопулярным человеком в окружении президента является глава его Офиса – Андрей Богдан. Бывший сотрудник Коломойского и друг скандального Портнова – он приобрел большой вес, имеет небывалое влияние на неопытного президента, а также стремится подмять под себя всю судебную власть в стране. При этом не стесняется принимать участие в токсичных мероприятиях.

Все эти и многие другие моменты делают первые 100 дней президента Зеленского неоднозначными, а уже какой из факторов, по вашему мнению, доминирует, решайте сами.