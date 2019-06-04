Опрос: Как долго продолжит Аваков оставаться главой МВД

Аваков заварил кашу, но не желает ее расхлебывать / Пресс-служба МВД

В понедельник, 3 июня, с новой силой заговорили о необходимости отставки главы МВД Арсена Авакова. Однако сам министр, как тот клещ, плотно сидит на своем месте и никуда уходить не собирается.

Отставки Авакова требовали давно – в стране постоянно возникают ЧП, которые ставят под сомнение профессионализм подопечных главы МВД, а также личные качества самого Авакова и банальное игнорирование его азов кризисного менеджмента.

Очередным вопиющим фактом стали события вокруг смерти 5-летнего мальчика. Его убили по неосторожности пьяные подопечные Авакова, решившие пострелять по баночкам из мелкокалиберной винтовки. Трезвые подопечные Авакова всячески попытались из отмазать и выставить инцидент как несчастный случай.

Скриншоты не горят - изначально все хотели обставить как несчастный случай

Трагедия произошла 31 мая, а 3 июня ребенок умер. За все это время Арсен Аваков буквально испарился и никак не комментировал инцидент. За него отдувался глава Нацполиции Князев. Примечательно, что Аваков постоянно ведет себя так в случае каких-либо резонансных косяков – пропадает и предпочитает отсиживаться где-то в неизвестности.

Трагическую гибель мальчика прокомментировал даже президент, но не министр. Зеленский призвал наказать виновных и не допустить того, чтобы дело «слили». При этом президент ни слова не сказал о самом Авакове, халатность которого обернулась имитацией реформ, провалом люстрации старых кадров и аттестации новых, в результате чего в МВД осталось куча старых «мусоров», которые так и не стали настоящими «полицейскими».

При все при этом позиции Авакова по-прежнему сильны. Он, де-факто, был вторым-третьим человеком в стране при Порошенко, таким же остается и при новом президенте. Олигарх и спонсор Зеленского – Игорь Коломойский – называет Авакова «фактором стабильности», намекая на то, что министр внутренних дел, не позволивший людям Порошенко развернуть свои «сетки» на выборах и не допустивший фальсификаций, теперь – неприкасаемый. В связи с изложенным возникает вопрос - как долго Аваков будет оставаться на своем посту и какая цена будет за это заплачена?

Опрос Без Табу: Как долго продолжит Аваков оставаться министром внутренних дел