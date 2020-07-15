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Оккупанты передали тело погибшего в серой зоне бойца ВСУ

15:40
Русские передали тело погибшего разведчика - фото 1
Русские передали тело погибшего разведчика

Российские военнослужащие-террористы выдали тело убитого ими разведчика, при эвакуации которого погиб медик. В данный момент "двухсотого" готовят к транспортировке к месту захоронения.

Об этом в среду, 15 июля, написали на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"Сегодня, 15 июля, произошло возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля около населенного пункта Зайцево", - отметили военные.

Оккупанты передали тело погибшего в серой зоне бойца ВСУ - фото 202768

Как известно, позавчера в "серой зоне" получил смертельные ранения разведчик. Чтобы эвакуировать тело погибшего, командование ВСУ договорилось с оккупантами о режиме перемирия, после чего в месту гибели бойца отправилась группа военнослужащих в белых касках в сопровождении представителей ОБСЕ и СЦКК. Вопреки всем гарантиям, российские оккупанты устроили на них тройную засаду. В результате один из группы эвакуации получил ранение. На помощь ему бросился медик, которого террористы хладнокровно застрелили.

Завершить эвакуацию тела не удалось, поскольку направленные Путиным в Украину боевики усилили обстрел из гранатометов различных систем.

Вчера военное преступление оккупантов осудили представители США, Великобритании и других стран-партнеров Украины. Владимир Зеленский отмалчивался почти сутки, а затем выдавил из себя осуждение действий "той стороны" без упоминания причастности России к нарушению Женевской конвенции.

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