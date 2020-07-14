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Зеленский инфантильно прокомментировал убийство медика на Донбассе

21:40
Зеленскому понадобились сутки на то, чтобы так и не определиться с виновными в гибели медика - фото 1
Зеленскому понадобились сутки на то, чтобы так и не определиться с виновными в гибели медика

Судя по всему, пишущие тексты для президента знают тысячу и один способ не упоминать РФ как страну-участника войны в Украине. Не может выдавить из себя речь с тем, чтобы называть вещи своими именами и сам Зеленский.

Спустя сутки после циничного и абсолютно намеренного обстрела украинских медиков на Донбассе со стороны российских оккупантов, президент Зеленский наконец-то сумел хоть как-то отреагировать на террористические действия Кремля.

Русские в пять раз увеличили количество военной техники на линии фронта

Перед ним прокомментировали усиление боевых действий и явное нарушение Женевской конвенции представители США, Канады и других западных партнеров Украины. Официальная реакция Украины, к огромному стыду, появилась последней. И самой бесхребетной.

В своей речи Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, а также в нескольких фразах описал случившееся на фронте, совершенно не упоминая причастность России к военному преступлению:

"Здесь не может быть никакой двойной трактовки. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается".

В пресс-службе Офиса президента и вовсе объявили о том, что "глава государства держит данную ситуацию под личным контролем", а по его распоряжению на фронт выехали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

Только вот подобные рассказы о "все под контролем" гарант двигает уже больше года. При этом российские оккупанты продолжают убивать украинских военных и мирных жителей.

Более того, вообще хоть что-либо заявить от имени Зеленского на Банковой решили уже когда народ массово возмущался показательной "тишиной" президента.

Напомним, вчера террористы обстреляли бойцов ВСУ, которые по предварительной с ними договоренности отправились в "серую зону" для эвакуации тела погибшего. В результате циничного обстрела из засады, один военнослужащий получил ранение. Сопровождавший его коллега-медик бросился на помощь и был убит.

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