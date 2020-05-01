Замглавы ОПУ: Президент встречал "Мрию", а гуманитарки там не было

Зеленский назвал 100 тонн груза гуманитаркой просто так

После громкого скандала, когда выяснилось, что хваленые десятки тонн гуманитарных грузов от Зеленского, которые президент с пафосом встречал в Гостомеле, оказались купленными "Эпицентром" для перепродажи товарами, на Банковой не знают, как извернуться и сохранить лицо лидера Зе команды.

Так, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко попытался пояснить журналистам "Лиги.нет" зашкваристую ситуацию.

Аргументировал чиновник покатушки главы государства для встречи купленной без участия государства контрафактной продукции тем, что "президент ездил встречать не груз, а легендарный самолет". Мол, "Мрия" давно не летала.

Почему столь занятый спасением страны "лучший лидер современности" нашел время посмотреть на самолетик, Тимошенко не пояснил. Зато признался, что гуманитарного груза от государства в лайнере-гиганте не было совсем.

- Эпицентр заказал самолет, привез груз. Нам сообщил, что везут и гуманитарку, и коммерцию. А гуманитаркой мы назвали просто так. Мы посчитали необходимым встретить "Мрию", потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное. Мы как ОП в этом самолете не участвовали. Там не было груза, который мы централизованно закупали.

Более того, по словам заместителя Ермака, практически все грузовые самолеты, о которых Зеленский отчитывается в своих пафосных видосиках, были сформированы именно по принципу: закупает бизнес для своих нужд, а потом туда загружают что-то для страны.

Кроме того, Тимошенко завалился на вопросе, почему "Эпицентр" является монополистом и единственным работающим в условиях карантина хозяйственным магазином. Чиновник нелепо задвинул речь о том, что решение закрыться для хозяйственных было "принято их владельцами", а при чем здесь постановление Кабмина с запретом и почему компания Гереги его без последствий обходит, он не знает.