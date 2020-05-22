Онлайн заказ цветов с доставкой: радуйте близких на расстоянии

Вы и ваши родственники или друзья живете в разных городах или странах? Часто общаетесь по телефону или переписываетесь в сети, но не видели друг друга уже довольно давно?

Заказ цветов с доставкой на дом от flowers.ua - один из лучших способов проявить внимание по отношению к дорогим сердцу людям, которые сейчас находятся далеко от вас. Успейте заказать букет, который подарит вашим близким радость, тепло, любовь и заботу.

Flowers.ua - это национальная флористическая компания, которая занимается формированием букетов и их курьерской доставкой по Украине и по всему миру. В какую бы точку на карте вы бы не заказали цветы с доставкой, мы точно сможем их довезти в лучшем виде.

Букеты от профессиональных флористов

На страницах нашего сайта вы встретите тысячи наименований самых разных букетов, как небольших и скромных, так и роскошных. Таким образом, каждый сможет подобрать для себя оптимальный вариант согласно вкусу и достатку. В нашей компании трудятся талантливые флористы с большим опытом работы, которые в курсе всех точностей цветочного этикета и правильного сочетания цветов в композициях, поэтому в качестве финального результата их творений можно не сомневаться. В нашем каталоге есть большой, нет - просто огромный выбор сортов цветов, как местных, так и привозных. Это и красные розы, и розовые пионы, и тюльпаны всех оттенков, и экзотические эустомы, и похожие на парящих бабочек альстромерии, и солнечные подсолнухи с трогательными ромашками, и многие другие. Каждый цветок отправляется к флористам из лучших теплиц страны только после того, как вы сделаете заказ, и ни днем ранее. А готовые композиции ждут, когда их заберет курьер, на полках специального холодильного оборудования, за счет чего букеты с доставкой по Украине и всему миру от Flowers.ua еще долго сохраняют свою красоту и свежесть.

Доступные цены и клиентская поддержка 24/7

Цены на букеты цветов от Flowers.ua - самые выгодные. При этом, стоимость самой цветочной композиции никак не влияет на стоимость ее доставки. То есть, и 101 роза, и букет из 15 тюльпанов будут доставлены до адресата на равных условиях.

Обращаем ваше внимание, что цены на услугу курьерской доставки в разных регионах разнятся между собой. Это связано с удаленностью цветочных мастерских и вообще их наличием в том или ином городе. Если у вас возникнут вопросы, касаемые букетов, их заказа, оплаты или доставки, звоните нам в любое удобное время дня и ночи. Наш колл-центр работает круглосуточно, без выходных и праздников (тел. 0-800 50-03-72, бесплатный звонок по Украине).