Словарь "Новоросса": как понять жителей "республик", издание второе

Редакция Без Табу поясняет, что общего у Чебурашки и Шмеля

История двух бесславных квазиобразований на Донбассе, к сожалению, продолжается. Лидеры "ДНР" и "ЛНР" продолжают меняться с поражающей скоростью, а в обиход населения оккупированных территорий Донбасса продолжают входить новые слова и термины.

Редакция Без Табу, как и раньше, с радостью поможет всем понять население Донбасса. Правда, в общении с таковыми, не забывайте, что из четырех миллионов жителей Донецкой и Луганской областей едва ли больше миллиона поддерживали террористов, а воевать пошли и вовсе не больше 30 тысяч люмпенов.

Ансамбль Александрова - музыкальный коллектив, несущий радость убийцам детей и женщин. Подписал контракт с ЧВК Вагнера и отправился в Сирию поздравлять ихтамнетов с Новым годом, хотя туда могли позвать Деда Мороза Губарева.

Весь отряд пал смертью не храбрых при попытке перелететь Чёрное море. Украинцы вспомнили о карме.

Армата - картонное изделие на гусеничном ходу, которым обязательно нужно гордиться. Если российские добровольцы поедут в отпуск с Арматой, "ополченцы" дойдут до Рейкьявика за сутки. Лишь бы не было дождя.

Батя - командир боевого подразделения. Отличается от рядовых "ополченцев" элитным перегаром. Пьет только качественную водку, не дешевле 100 рублей. Бати-россияне наделены функцией обогащения за счёт подчиненных. Возведенные в ранг Бати местные жители могут быть низложены любым бурятом.

Дезертир - зараженный нежеланием косить укроп "ополченец". Ученые "ДНР" и "ЛНР" считают, что вирус дезертирства передается половым путем, а активируется выстрелами украинской артиллерии. Болезнь распространяется крайне быстрыми темпами и несет характер эпидемии.

Джавелин - смертоносное оружие, которого не боятся только дезертиры. Поставлено Трампом Вальцману для того, чтобы народ Донбасса не смог взять Лондон.

Доктор Лиза - героическая женщина, спасшая детей Донбасса сначала от мирной жизни, а затем и от их родителей. Вместе с ансамблем Александрова подписала контракт с ЧВК Вагнера, но до Сирии не долетела. Опровергла слухи о том, что оно не тонет.

Донос - самый распространенный в России и ее анклавах способ борьбы с людьми. Благодаря эффективной политике Путина мужскому населению не нужно заморачиваться, строить дом, сажать деревья и воспитывать сына. Достаточно отслужить, отсидеть и донести. Если этого не сделал, мужиком считаться человек не может.

Жабо (Колыван) - бывший Батя "ЛНР" Игорь Плотницкий. Приравнен к сбежавшему Януковичу, поскольку оставил "республику" и ее жителей наедине со своими проблемами. Был низложен.

Задорнов - юморист и исследователь жизни американцев. Стал известен всему миру после шутки о гибели 298 человек. Ненавидим украми, поэтому в день его смерти те порвали много баянов.

Кобзон - безвременно почивший герой "Новороссии". Лидер мафиозных кланов в России, посему пользовался авторитетом среди "ополчения". Пел ртом, болел раком. Повесил парик па пирамидку (умер), чем подал пример Захарченко, как стать хорошим русским.

Лавра - место дислокации православных ФСБшников, шпионов, диверсантов и ихтамнетов. Арендуется у Украины и считается святыней. По легенде, в случае получения Томоса лавры перейдут в осадный режим. Наместники будут призывать силы тьмы для решающей битвы. Возможны использования расстрелов своих же для обвинения в этом раскольников.

Лифт - место, где гадит Обама. При попытке "ополченца" сходить в лифте даже по-маленькому, к нему приходят Шмель или Чебурашка.

Мост - построенный в 2018-м году источник пробок в Крыму. Был возведен для радости населения и проезда великого Пу на грузовике. Других понятий слова в русском мире не существует - подразумевается исключительно мост через Керченский пролив.

ОБСЕ - презираемые всеми люди с ограниченными физическими возможностями. Обитают в отелях Донецка и Луганска. Питаются водкой, коньяком и виски. Инвестируют в экономику "ДНР" и "ЛНР" путем перечислений средств проституткам. Обладают способностью к самоизлечению, поэтому в свободное от работы время восстанавливают слух и зрение. Друзья Бать.

Патриарх Гундяев (Владыка, Кирилл, его святейшество) - основоположник православия. Потомок крестителя Руси и живой свидетель преступлений раскольников. Борется с грехами и ложью путем порки проституток и катания на яхтах. Ввел понятие крестного хода, молитвы за дождь в Крыму и прочие невероятные вещи. В складках рясы прячет подаренный Кадыровым православный Калаш и документы ФСБ.

Прилепин - известный российский писатель, ставший гуру спецопераций. Воевал во всех горячих точках, но нигде не был замечен не только врагом, но и своими. Благодаря навыкам скрытности и рассказам о деяниях стал Батей. Был низложен и сбежал из "ДНР" в Россию.

Протоукры - дикие воинствующие племена, которые тысячелетиями готовились к войне против русских. Для обеспечения тактического преимущества выкопали Чёрное море. Агрессивны и могут представать перед "ополченцами" в виде Шмеля или Чебурашки.

Пушилин - новый-старый главарь "ДНР". В 2014-м году провозглашался, но делал это тихо, поэтому считался крутым, но не главным. В 2018-м учел все ошибки и стал главнокомандующим. До уровня Бати не дотягивает за счёт наличия завышенных ай-кью (56) и ЧСВ. Уважением не пользуется. Боится лифтов, Шмелей и Чебурашек. До войны занимался сбором денег с лохов и пенсионеров под эгидой МММ.

Расстрел - форма наказания, применяемая войсками ВС РФ, а также "ополченцами". Нередко используется по отношению к невиновным по старой традиции, якобы введенной в 41-м воевавшими дедами из НКВД.

Рейкьявик - город, ставший символом сопротивления народов Донбасса. Бабушка Сашки Захарченко прошла его полностью. Видела жижу и обо всем рассказала внуку.

СБУ - карательная организация по отлову ихтамнетов и диверсантов, где работают внуки и правнуки фошиздов. Обладает способностью воскрешать из мертвых, но только людей, чья фамилия начинается на "Бабч" и заканчивается на "енко". Пытается уничтожить народ Донбасса и очернить спасителей русского мира из отряда "Вагнера".

Ташкент - бывший Батя и друг Захарченко. Был возведен в ранг святых, но внезапно оказался коррупционером. Обманывал лидера "ДНР" и крал миллиарды из бюджета, в связи с чем подозревается в работе на СБУ.

Томос - запрещенное к употреблению в "республиках" и России слово. Обозначает финал нескучной жизни агентурной сети ФСБ по всей Украине. Придумано евреями для переписывания истории и очернения его святейшества.

Трамп - и не друг, и не враг, а так. Президент США, не обладающий навыком гадить в лифтах. Обещал снять санкции, но был наказан Конгрессом. Мог бы стать Батей, но пока предпочитает наказывать русских. Объект ненависти наравне с Пастором и Вальцманом.

УПЦ КП - раскольники и преступники по версии Гундяева. Обязательно попадут в ад, но стремятся договориться с вселенским патриархатом о безвизе в рай. У них получится.

Фунфырики - продаваемые в аптеках настойки бояры и пустырника. Помогают выжить утром. Употребляются вместо кофе. По легенде были запрещены дьяволом (по другой версии - укропами) но возвращены Путиным. Входят в жидпай "Завтрак ополченца".

ЧВК Вагнера - секретное подразделение, с которым обязан подписать контракт любой "ополченец" или доброволец из ихтамнетов перед отправкой в Сирию. Согласно договору, работа в ЧВК является логическим завершением карьеры несущего "русский мир" и заканчивается смертью за пацанов.

Чебурашка - один из обликов протоукров, представленный русским евреями как мультипликационный герой. Изначально считался гордостью России, но затем стал символом смерти "ополченца". Из-за этого должен быть подвержен гонениям, но этого не происходит из-за тупости обывателя. Когда к "герою" приходит Чебурашка, его парик летит на пирамидку. Уши Чебурашки могут зацепить друзей "ополченца" и вызвать ожоги и травмы.

Шмель - предвестник Чебурашки. Выжигает все живое. Превращает бойца "Новороссии" в жареного петуха. Поддается дрессировке. Может управляться агентами ФСБ или экстрасенсами СБУ.

Шпиль - цель любого паломничества не сотрудников ГРУ. Находится в цивилизованных странах мира. После созерцания шпиля не грех и умереть, дав перед этим интервью для российского ТВ.

Экстремизм - смертный грех даже по мнению российских атеистов. Никто не знает значения этого слова, но сажают за это таинственное деяние исправно. Случаи расстрела за экстремизм пока не фиксировались, но обязательно будут.

Если Вы заметили, что лексикон жителей Донбасса пополнился новым термином, которого нет в нашем словаре, пишите в комментариях. Ваши варианты обязательно войдут в третье издание.