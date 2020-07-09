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Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко

15:48
Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко - фото 1
Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко

Социальная сеть Facebook удалила сеть пиар-страниц и аккаунтов, агитировавших за пятого президента Петра Порошенко. Их заподозрили в неаутентичном скоординированном поведении.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на блог Facebook.

По данным источника, Facebook удалил 72 аккаунта и 35 страниц, а также 13 аккаунтов в Instagram. Сеть упомянутых страниц проявляла особую активность во время президентских выборов 2019 г.

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"Хотя люди, стоящие за этими аккаунтами, пытались скрыть свое лицо и координацию их деятельности, наше расследование связало эту деятельность с украинским рекламным агентством Postmen", - сообщает Facebook.

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Как уточняет администрация соцсети, в целом на "сетку" были подписаны около 766 000 пользователей Facebook и 3800 - в Instagram, а стоимость ее рекламы в целом составила почти 1,93 миллиона долларов.

Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко - фото 202519

Напомним, что…

Во врем избирательной гонки 2019 г. штаб Петра Порошенко проводил агрессивную агиткампанию в отношении соперников. В первую очередь черный пиар кружка БПП коснулся Владимира Зеленского.

Однако несмотря на попытку дискредитировать шоумена, Петр Алексеевич потерпел сокрушительное поражение. Что было дальше, вам хорошо известно.

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Новости Украина Петр Порошенко агитация Facebook
Громадське
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