Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко

Facebook уничтожил сетку пиар-страниц Порошенко

Социальная сеть Facebook удалила сеть пиар-страниц и аккаунтов, агитировавших за пятого президента Петра Порошенко. Их заподозрили в неаутентичном скоординированном поведении.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на блог Facebook.

По данным источника, Facebook удалил 72 аккаунта и 35 страниц, а также 13 аккаунтов в Instagram. Сеть упомянутых страниц проявляла особую активность во время президентских выборов 2019 г.

"Хотя люди, стоящие за этими аккаунтами, пытались скрыть свое лицо и координацию их деятельности, наше расследование связало эту деятельность с украинским рекламным агентством Postmen", - сообщает Facebook.

Как уточняет администрация соцсети, в целом на "сетку" были подписаны около 766 000 пользователей Facebook и 3800 - в Instagram, а стоимость ее рекламы в целом составила почти 1,93 миллиона долларов.

Напомним, что…

Во врем избирательной гонки 2019 г. штаб Петра Порошенко проводил агрессивную агиткампанию в отношении соперников. В первую очередь черный пиар кружка БПП коснулся Владимира Зеленского.

Однако несмотря на попытку дискредитировать шоумена, Петр Алексеевич потерпел сокрушительное поражение. Что было дальше, вам хорошо известно.