Он пытал пленных: СБУ задержала пособника "ДНР"

Он пытал пленных: СБУ задержала пособника "ДНР"

СБУ вручила подозрение пособнику террористов "ДНР", пытавшего украинских пленных.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным следствия, преступник во время пребывания в тюрьме "МГБ ДНР" добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Вместе с другими боевиками он пытал своих сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих ВСУ.

Во время обыска у террориста обнаружили вещи и документы, подтверждающие его участие в составе подразделений террористов. На данный момент задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее журналист Станислав Асеев заявила, что Украине по обмену подсунули пособников боевиков, которые издевались над украинскими узниками в тюрьмах ОРДЛО. Подробнее об этом читайте здесь.