Олімпіада 2020: Ярослава Магучіх принесла Україні 18 медаль

Ярослава Магучіх / World Athletics

Українка Ярослава Магучіх 7 серпня завоювала бронзову медаль на Олімпійських Іграх в Токіо, хоч розраховувала й на більше.

У фіналі виступали 14 спортсменок (з них - 3 українки), які виконали кваліфікаційний норматив, стрибнувши на 1,95 метра.

Магучіх з другої спроби взяла висоту 2 метри, чим гарантувала собі медаль, увійшовши до трійки найкращих.

2,02 Магучіх з першої спроби не взяла і вирішила перенести свою спробу на наступну висоту. На жаль, українка з двох спроб так і не змогла стрибнути на 2,04.

Золото виграла представниця ОКР Марія Ласіцкіне, яка взяла 2,04. Срібло - у австралійки Ніколи Макдермотт (вона стрибнула на 2,02).

19-річна Магучіх завоювала 18-ту медаль України на Олімпіаді в Токіо і 12-ту бронзову. Вона була наймолодшою з усіх учасниць.

Україну у фіналі представляли також Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Геращенко впритул підібралася до медалі, ставши четвертою. Українка взяла висоту 1,98 метра, повторивши свій найкращий результат сезону, але не змогла з трьох спроб взяти 2 метри.

Левченко дісталася до позначки в 1,98 метра. Українка не змогла взяти її з двох спроб, а третю перенесла на 2,00 метра. Але і двометрова висота їй не скорилася. Вона посіла підсумкове восьме місце.