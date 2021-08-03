Володимир Зеленський Олімпіада 2020 Карантин в Україні Північний потік-2 Війна на Донбасі Досьє

Олімпіада 2020: Українські борці Насібов та Беленюк пройшли у фінал

14:45
Парвіз Насібов - фото 1
Парвіз Насібов / НОК

Українці Парвіз Насібов та нардеп Жан Беленюк пройшли у фінали Олімпійських Ігор у Токіо з греко-римської боротьби у категоріях до 67 та до 87 кілограмів, тим самим гарантували собі щонайменше срібну медаль.

Насібов потрапив до півфіналу після перемог над данцем Фредріком Б'єрхуусом та росіянином Артемом Сурковим.

У півфіналі 22-річний Парвіз переміг єгипетського борця Могаммеда Ібрагіма Ель-Саєда, чотирикратного чемпіона Африки.

За результатами двох періодів українець переміг з рахунком 7:6, програючи по ходу поєдинку, здолав суперника.

"Слуга Народу" Беленюк спочатку переміг чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, а потім алжирця Башида Сід Асара.

За вихід у фінал Беленюк сперечався з хорватом Іваном Гуклеком. У 2021 році хорватський борець став переможцем світового відбіркового турніру на Олімпійські Ігри.

Першим очко у сутичці здобув Гуклек. Хорват виглядав активніше за українця, проте у партері Беленюк не дав шансів супернику.

Олімпіада 2020: Українські борці Насібов та Беленюк пройшли у фінал - фото 208721

Стартові три хвилини закінчилися для Беленюка з мінімальним відставанням у очках. Проте через хвилину уперед вийшов українець - взяте очко за активність, а потім - перекати та ще шість очок.

Беленюк втримав перевагу та здобув перемогу. Він - другий фіналіст після Парвіза Насібова на Олімпіаді-2020.

Олімпіада 2020: Українські борці Насібов та Беленюк пройшли у фінал - фото 208722

Фінальні сутички відбудуться 4 серпня.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олімпіада 2020 Жан Беленюк Новини Спорт
Суспільне
Другое на тему
Чаус в гостях у НАБУ - фото 1
Детективи НАБУ нарешті схопили Чауса - його вже хтось одягнув
22:06
Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду - фото 1
Алла Черкасова принесла Україні сьому медаль Олімпіади 2020
16:23
Заграниця нам допоможе (с) - фото 1
МВФ дасть Україні 2,7 мільярдів доларів на підтримку штанців
10:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30
Вопросы без ответов - фото 1
Лебедь, рак и щука: Почему убийство Павла Шеремета не будет раскрыто
20 июля, 10:25
Последствия атаки - фото 1
Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
12 июля, 16:56