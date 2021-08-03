Олімпіада 2020: Українські борці Насібов та Беленюк пройшли у фінал

Парвіз Насібов / НОК

Українці Парвіз Насібов та нардеп Жан Беленюк пройшли у фінали Олімпійських Ігор у Токіо з греко-римської боротьби у категоріях до 67 та до 87 кілограмів, тим самим гарантували собі щонайменше срібну медаль.

Насібов потрапив до півфіналу після перемог над данцем Фредріком Б'єрхуусом та росіянином Артемом Сурковим.

У півфіналі 22-річний Парвіз переміг єгипетського борця Могаммеда Ібрагіма Ель-Саєда, чотирикратного чемпіона Африки.

За результатами двох періодів українець переміг з рахунком 7:6, програючи по ходу поєдинку, здолав суперника.

"Слуга Народу" Беленюк спочатку переміг чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, а потім алжирця Башида Сід Асара.

За вихід у фінал Беленюк сперечався з хорватом Іваном Гуклеком. У 2021 році хорватський борець став переможцем світового відбіркового турніру на Олімпійські Ігри.

Першим очко у сутичці здобув Гуклек. Хорват виглядав активніше за українця, проте у партері Беленюк не дав шансів супернику.

Стартові три хвилини закінчилися для Беленюка з мінімальним відставанням у очках. Проте через хвилину уперед вийшов українець - взяте очко за активність, а потім - перекати та ще шість очок.

Беленюк втримав перевагу та здобув перемогу. Він - другий фіналіст після Парвіза Насібова на Олімпіаді-2020.

Фінальні сутички відбудуться 4 серпня.