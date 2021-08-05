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Олімпіада 2020: Анжеліка Терлюга здобуває срібло для України

15:42
Анжеліка Терлюга - фото 1
Анжеліка Терлюга / НОК

Українка Анжеліка Терлюга в фіналі Олімпійських ігор в Токіо в категорії до 55 кг в розділі куміте не змогла зупинити 21-річну Івет Горанову з Болгарії. Але Анжеліка принесла країні історичну срібну медаль.

Анжеліка Терлюга принесла Україні першу в історії медаль Олімпійських ігор в карате.

Українка на шляху до фіналу Олімпіади в групі здобула дві перемоги при двох нічиїх, а в 1/2 фіналу рішенням суддів пройшла представницю Китайського Тайбея Вень Цзи-Юнь (4:4).

Горанова на груповій стадії виграла три сутички з трьох, після чого в півфіналі з рахунком 4:3 зупинила Беттіну Планк з Австрії.

Олімпіада 2020: Анжеліка Терлюга здобуває срібло для України - фото 208769

На старті фіналу Горанова отримала дві оцінки юко і повела 2:1.

Олімпіада 2020: Анжеліка Терлюга здобуває срібло для України - фото 208770

Терлюга в спробі зрівняти рахунок за півтори хвилини до кінця бою пропустила контратаку (1:4) і відіграти відставання в 3 бали не змогла.

Остаточний рахунок фіналу - 1:5 не на користь українки, яка здобула срібну медаль для України.

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Олімпіада 2020 Новини Спорт Анжеліка Терлюга
ЮА_футбол
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