Олімпіада 2020: Анжеліка Терлюга здобуває срібло для України
Українка Анжеліка Терлюга в фіналі Олімпійських ігор в Токіо в категорії до 55 кг в розділі куміте не змогла зупинити 21-річну Івет Горанову з Болгарії. Але Анжеліка принесла країні історичну срібну медаль.
Анжеліка Терлюга принесла Україні першу в історії медаль Олімпійських ігор в карате.
Українка на шляху до фіналу Олімпіади в групі здобула дві перемоги при двох нічиїх, а в 1/2 фіналу рішенням суддів пройшла представницю Китайського Тайбея Вень Цзи-Юнь (4:4).
Горанова на груповій стадії виграла три сутички з трьох, після чого в півфіналі з рахунком 4:3 зупинила Беттіну Планк з Австрії.
На старті фіналу Горанова отримала дві оцінки юко і повела 2:1.
Терлюга в спробі зрівняти рахунок за півтори хвилини до кінця бою пропустила контратаку (1:4) і відіграти відставання в 3 бали не змогла.
Остаточний рахунок фіналу - 1:5 не на користь українки, яка здобула срібну медаль для України.