Ограбление на 52 миллиона: под Одессой бандиты захватили фуру с грузом

Неизвестные украли дорогостоящий груз у дальнобойщика

Обнищание населения и ухудшение экономических показателей в сочетании с доступностью оружия и импотенцией правоохранительной системы привели к значительному усилению разгула преступности. Помимо заказных убийств и разборок в Украину возвращаются еще и придорожные банды.

Так, на днях группа неизвестных злоумышленников сумела отжать у дальнобойщика фуру с грузом, который стоит больше 52 миллионов.

По данным источников издания "Думская" в прокуратуре региона, инцидент произошел в селе Нерубайское. Внутрь грузовика DAF, который ехал из Одессы в Киев, незаметно проник вооруженный пистолетом бандит. Как только водитель начал движение, преступник перепрыгнул в кабину дальнобойщика и заставил его заехать в лесопосадку.

Там жертву уже поджидали сообщники грабителя. Мужчине связали руки и нога, на голову натянули шапку, после чего приступили к перегрузке находящегося внутри фуры товара.

Известно, что злоумышленники поживились грузом на 52 миллиона гривен. Что именно перевозил дальнобойщик, в прокуратуре журналистам не сообщили.

По факту преступления полицейские открыли уголовное дело по статье 187 УК Украины - "Разбой".