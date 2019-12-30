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Ограбление на 52 миллиона: под Одессой бандиты захватили фуру с грузом

13:00
Неизвестные украли дорогостоящий груз у дальнобойщика - фото 1
Неизвестные украли дорогостоящий груз у дальнобойщика

Обнищание населения и ухудшение экономических показателей в сочетании с доступностью оружия и импотенцией правоохранительной системы привели к значительному усилению разгула преступности. Помимо заказных убийств и разборок в Украину возвращаются еще и придорожные банды.

Так, на днях группа неизвестных злоумышленников сумела отжать у дальнобойщика фуру с грузом, который стоит больше 52 миллионов.

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По данным источников издания "Думская" в прокуратуре региона, инцидент произошел в селе Нерубайское. Внутрь грузовика DAF, который ехал из Одессы в Киев, незаметно проник вооруженный пистолетом бандит. Как только водитель начал движение, преступник перепрыгнул в кабину дальнобойщика и заставил его заехать в лесопосадку.

Там жертву уже поджидали сообщники грабителя. Мужчине связали руки и нога, на голову натянули шапку, после чего приступили к перегрузке находящегося внутри фуры товара.

Известно, что злоумышленники поживились грузом на 52 миллиона гривен. Что именно перевозил дальнобойщик, в прокуратуре журналистам не сообщили.

По факту преступления полицейские открыли уголовное дело по статье 187 УК Украины - "Разбой".

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разбой уголовное дело оружие Одесса ограбление Новости
Думская
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