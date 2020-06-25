Малюська выступил против люстрации коммунистов и людей Януковича

Малюська выступил против люстрации коммунистов и людей Януковича

Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська выступил за поправки в закон о люстрации и очищении власти.

Об этом министр заявил во время выступления в КСУ.

По словам политика, некоторые критерии закона об очищении власти не всегда применяются разумно и взвешенно, в том числе и в отношении чиновников времен СССР и режима Виктора Януковича.

"Те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на 3 группы. Первая — люстрация чиновников Компартии и тех, кто работал во времена Советского Союза. Прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет совершенно не актуально и необоснованно. Эту категорию лиц следует из закона выводить, они не должны быть люстрованными, никакого государственного интереса здесь нет", - заявил Малюська и рассказал, что нужно сделать.

"Законопроект предусматривает создание специальной комиссии, которая будет в индивидуальном порядке рассматривать жалобы люстрированных лиц и устанавливать в каждом конкретном случае, осуществлял ли тот или другой чиновник какие-то действия или принимал решения, направленные на узурпацию власти Януковичем, или создавал опасность для основ безопасности и правопорядка государства", - добавил министр юстиции.

Что было ранее?

С 2015 г. в Украине действует норма о декоммунизации и запрете Коммунистической партии. В 2019 г. экс-регионалы и члены КПУ подали заявление в КСУ об отмене некоторых из запретов, однако Конституционный суд выступил против такой затеи.