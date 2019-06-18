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У Богдана все схвачено: как Коломойский решает вопрос с "ПриватБанком" (ВИДЕО)

16:20
Андрей Богдан может стать для Коломойского ключом к решению вопроса с "ПриватБанком" - фото 1
Андрей Богдан может стать для Коломойского ключом к решению вопроса с "ПриватБанком"

В те времена, когда Игорь Коломойский еще не создал команд Зе, а Андрей Богдан был юристом, он отметился работой со многими известными и влиятельными людьми страны. Впрочем, к успеху он пришел отнюдь не из-за помощи Юрию Луценко, а благодаря работе на олигарха из Днепра.

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" покопались в биографии назначенного вопреки законодательству главой администрации президента Андрея Богдана, а также выяснили, почему фигура этого юриста столь значима в деле "Привата".

Команда Зе "продаст" администрацию президента

Как оказалось, начинал адвокатскую работу Богдан в компании "Правис", которой владели нынешний соратник Тимошенко Сергей Власенко, экс-заместитель главы секретариата президента во времена Ющенко Игорь Пукшин и юрист Алексей Резников.

Когда Пукшин отделился от фирмы и создал собственную, Богдан ушел вместе с ним и сделал карьеру, превратившись из рядового сотрудника в бизнес-партнера.

До Майдана Богдан также поработал в правительстве Азарова, из-за чего и попал под люстрацию. Тем не менее, после революции Достоинства Богдан перешел к команде Коломойского и даже попытался пролезть в Раду по спискам БПП,

Примечательно, что часть дела по денационализации "ПриватБанка" рассматривают знакомые Богдана - экс-глава судебной администрации Руслан Кирилюк раньше был бизнес-партнером и Пукшина, и самого нынешнего главы АП. А живет этот юрист с судьей Хозяйственного суда Киева Мальвиной Даниловой, которая и задействована в вопросах возврата банка Коломойскому.

А родной брат Богдана Игорь в данный момент числится распорядителем в Верховном суде, куда дело "Привата" может попасть после рассмотрения в низших инстанциях.

Впрочем, в биографии недолюстрированного юриста-политика есть и другие интересные моменты. В 2007-м году он был помощником нардепа от "БЮТ" Андрея Портнова, а год спустя стал адвокатом Юрия Луценко.

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Андрей Богдан Юрий Луценко Игорь Коломойский ПриватБанк Новости
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