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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск - 24.03.2020

18:31
Ирина Кириченко приглашает посмотреть 9 выпуск шоу Одруження наосліп 6 - фото 1
Ирина Кириченко приглашает посмотреть 9 выпуск шоу Одруження наосліп 6

Во вторник, 24 марта, в эфире "1+1" ровно в 22:45 стартует 9 выпуск популярного шоу Одруження наосліп 6. Все подробности нового выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

Начало эфира 8 выпуска в шоу - в 22:45. Канал - 1+1.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 8 выпуск

Главные свахи страны Даниель Салем и Ирина Кириченко в 9 выпуске будут пытаться угодить миллионеру по имени Паша и найти ему ту единственную барышню, которой будут нужные не только его деньги, но и интересен он сам.

Кастинг в миллионершы будет проходить симпатичная брюнетка Катя. Что у них получится - смотрите сегодня вечером.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 9 выпуск - 24.03.2020:

 

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Одруження наосліп Даниэль Салем Ирина Кириченко Телеканал 1+1 Новости Украина
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