Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 8 выпуск - 17.03.2020

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 8 выпуск

Во вторник, 17 марта, в вечернем эфире 1+1 смотрите восьмой выпуск шоу Одруження наосліп 6. Все подробности нового выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

Начало эфира 8 выпуска в шоу - в 22:45.

Главные свахи страны Даниель Салем и Ирина Кириченко обещают самый чувственный выпуск сезона. Все дело в героях.

Она - эффектная блондинка в формате кровь с молоком. Однако у девушки проблема - она легко может соблазнить мужчину, но, вот, удержать - никак.

Он - шефповар, а еще - серьезный и солидный мужчина с бородой, который не терпит легкомысленности и хочет настоящих отношений.

Что из этого выйдет - смотрите во вторник, 17 марта, вечером.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 8 выпуск - 17.03.2020:

Полный выпуск смотрите онлайн сразу по окончанию трансляции на 1+1.