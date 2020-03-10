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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 7 выпуск - 10.03.2020

16:43
Даниель Салем спешит устроить чужое счастье - фото 1
Даниель Салем спешит устроить чужое счастье / Одруження наосліп 6 выпуск 7

Поздно вечером, 10 марта, в эфире "Плюсов" состоится премьера нового выпуска шоу Одруження наосліп 6. Все подробности 7 выпуска онлайн - на Без Табу.

Реалити-шоу, которое на самом деле является социальным экпериментом, стартует в 22:45 по Киеву.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 6 выпуск

В седьмом выпуске две мировые свахи - Даниель Салем и Ирина Кириченко замахнулись на международный формат - героями станут "заробитчане".

Он проживает в Германии, она - на Севере Италии (именно там сейчас эпицентр коронавируса COVID-19 в Европе), но шоу снималось давно, а потому - переживать не стоит. Переживать придется за другое - герои совершенно разные и им придется очень постараться, чтобы стать идеальной парой.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 7 выпуск - 10.03.2020:

Получится ли у них это сделать - смотрим вместе 10 марта на "1+1" и онлайн на БЕЗ ТАБУ.

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Даниэль Салем Одруження наосліп Ирина Кириченко Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
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