Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.02.2020
Во вторник, 25 февраля, в вечернем эфире "Плюсов" выходит новый выпуск шоу "Одруження наосліп 6". Все подробности пятого выпуска - на Без Табу.
В пятом выпуске популярнейшего телешоу Одруження наосліп 6 эксперты Ирина Кириченко и Даниель Салем будут пытаться поженить двух необычных людей.
Михаилу 32 года, он - футболист и играл за многократного чемпиона Украины - "Шахтер".
Лана - 28-летняя журналистка, работает на телевидении.
Ведущие подготовили потенциальной паре массу испытаний и они доведут до слез, а сам выпуск получит звание самого эмоционального в шестом сезоне.
Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.02.2020:
Начало трансляции на "1+1" - в 22:45, также сразу по окончанию выпуска смотрите шоу онлайн на Без ТАБУ.
Одруження наосліп 6 - правила шоу
- Профессиональные свахи - сихолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - дают шанс найти половинку тем людям, которые имеют драматический опыт отношений.
- Участие в шоу принимают мужчины и женщины, которые раньше не видели друг друга.
- Партнеров подбирают по критериям психологической астрологической и эмоционально-сексуальной совместимости.
- Эксперты создают прогноз: сможет ли пара сохранить отношения, а мы следим - сбудется ли все это или нет.
- Герои проходят стресс-тесты, разбирают вместе с экспертами ошибки своего прошлого, пытаются меняться сами.