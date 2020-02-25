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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.02.2020

Вчера, 16:45
Ирина Кириченко - главная сваха Украины - фото 1
Ирина Кириченко - главная сваха Украины

Во вторник, 25 февраля, в вечернем эфире "Плюсов" выходит новый выпуск шоу "Одруження наосліп 6". Все подробности пятого выпуска - на Без Табу.

В пятом выпуске популярнейшего телешоу Одруження наосліп 6 эксперты Ирина Кириченко и Даниель Салем будут пытаться поженить двух необычных людей.

Михаилу 32 года, он - футболист и играл за многократного чемпиона Украины - "Шахтер".

Лана - 28-летняя журналистка, работает на телевидении.

Одруження наосліп 6 сезон, 4 выпуск - Руслан и Лена

Ведущие подготовили потенциальной паре массу испытаний и они доведут до слез, а сам выпуск получит звание самого эмоционального в шестом сезоне.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.02.2020:

Начало трансляции на "1+1" - в 22:45, также сразу по окончанию выпуска смотрите шоу онлайн на Без ТАБУ.

Одруження наосліп 6 - правила шоу

  • Профессиональные свахи - сихолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - дают шанс найти половинку тем людям, которые имеют драматический опыт отношений.
  • Участие в шоу принимают мужчины и женщины, которые раньше не видели друг друга.
  • Партнеров подбирают по критериям психологической астрологической и эмоционально-сексуальной совместимости.
  • Эксперты создают прогноз: сможет ли пара сохранить отношения, а мы следим - сбудется ли все это или нет.
  • Герои проходят стресс-тесты, разбирают вместе с экспертами ошибки своего прошлого, пытаются меняться сами.
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Одруження наосліп Телеканал 1+1 Даниэль Салем Ирина Кириченко ФК Шахтер Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
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