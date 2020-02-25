Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.02.2020

Ирина Кириченко - главная сваха Украины

Во вторник, 25 февраля, в вечернем эфире "Плюсов" выходит новый выпуск шоу "Одруження наосліп 6". Все подробности пятого выпуска - на Без Табу.

В пятом выпуске популярнейшего телешоу Одруження наосліп 6 эксперты Ирина Кириченко и Даниель Салем будут пытаться поженить двух необычных людей.

Михаилу 32 года, он - футболист и играл за многократного чемпиона Украины - "Шахтер".

Лана - 28-летняя журналистка, работает на телевидении.

Ведущие подготовили потенциальной паре массу испытаний и они доведут до слез, а сам выпуск получит звание самого эмоционального в шестом сезоне.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 5 выпуск - 25.02.2020:

Начало трансляции на "1+1" - в 22:45, также сразу по окончанию выпуска смотрите шоу онлайн на Без ТАБУ.

Одруження наосліп 6 - правила шоу