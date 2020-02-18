Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск - 18.02.2020

Одруження наосліп 6 - смотреть онлайн 4 выпуск

Во вторник, 18 февраля, в вечернем эфире канала "1+1" смотрите новый выпуск реалити-шоу Одруження наосліп 6. Все подробности 4 выпуска онлайн - на Без Табу.

Начало эфира на "Плюсах" - в 22:45.

В четвертом выпуске шестого сезона ведущие шоу Даниель Салем и Ирина Кириченко попробуют соединить двух людей, которые привыкли к роскоши и жизни на показ.

Руслану 29 лет, он - один из самых успешных стоматологов страны. У него есть собственный успешный бизнес - сеть медицинских клиник.

Лене 24 года, она - популярная блогерша, у которой тысячи подписчиков, еще больше лайков. Еже желают миллионы мужчин в интернете, социальные сети - ее жизнь и работа.

Смогут ли они отказаться от виртуальной жизни, чтобы построить настоящие отношения?

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск - Руслан и Лена - 18.02.2020:

Одруження наосліп 6 - правила шоу