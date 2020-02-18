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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск - 18.02.2020

15:53
Одруження наосліп 6 - смотреть онлайн 4 выпуск - фото 1
Одруження наосліп 6 - смотреть онлайн 4 выпуск

Во вторник, 18 февраля, в вечернем эфире канала "1+1" смотрите новый выпуск реалити-шоу Одруження наосліп 6. Все подробности 4 выпуска онлайн - на Без Табу.

Начало эфира на "Плюсах" - в 22:45.

В четвертом выпуске шестого сезона ведущие шоу Даниель Салем и Ирина Кириченко попробуют соединить двух людей, которые привыкли к роскоши и жизни на показ.

Руслану 29 лет, он - один из самых успешных стоматологов страны. У него есть собственный успешный бизнес - сеть медицинских клиник.

Лене 24 года, она - популярная блогерша, у которой тысячи подписчиков, еще больше лайков. Еже желают миллионы мужчин в интернете, социальные сети - ее жизнь и работа.

Смогут ли они отказаться от виртуальной жизни, чтобы построить настоящие отношения?

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск - Руслан и Лена - 18.02.2020:

Одруження наосліп 6 - правила шоу

  • Два эксперта проекта - психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - дают шанс найти половинку тем людям, которые имеют драматический опыт отношений.
  • Обязательное условие: Участие в шоу принимают мужчины и женщины, которые раньше не видели друг друга.
  • Партнеров эксперты подбирают по критериям психологической астрологической и эмоционально-сексуальной совместимости.
  • Анализируя опыт предыдущих героев, они создают прогноз: сможет ли пара сохранить отношения.
  • Будущие герои проходят стресс-тесты, разбирают вместе с экспертами ошибки своего прошлого, пытаются меняться сами.
  • За всем этим в режиме онлайн наблюдаете вы.
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Одруження наосліп Даниэль Салем Телеканал 1+1 Ирина Кириченко Новости Украина
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