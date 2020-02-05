Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск - 4.02.2020

Одруження наосліп 6 сезон набирает ход

4 февраля в вечернем эфире 1+1 смотрите новый выпуск шоу Одруження наосліп 6. Все подробности второго выпуска онлайн - на Без Табу.

Время показа - Одруження наосліп 6 выпуск 2

Начало прямого эфира - 22:45, канал - 1+1

Ведущие 6 сезона

Ведущие нового сезона - Даниель Салем и Ирина Кириченко

Герои 2 выпуска 6 сезона Одруження наосліп

23-летняя Рика - визуально молодая и хрупкая девушка, но внутри у нее настоящий стальной стержень. Еще бы, ведь Рика - мать-одиночка. Причем, вполне успешная и независисмая.

28-летний Виктор - решительный и сильный. Парень - профессиональный спортсмен и он может за себя постоять. А еще он точно знает, чего хочет от жизни и женщины рядом.

Виктор и Рика - герои 2 выпуска 6 сезона

Оба партнера привыкли все держать под контролем, но готовы ли они поступиться собственными принципами ради семьи? Это как рз и узнаем сегодня.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск - 4.02.2020 - Виктор и Рика: