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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск - 4.02.2020

Вчера, 10:35
Одруження наосліп 6 сезон набирает ход - фото 1
Одруження наосліп 6 сезон набирает ход

4 февраля в вечернем эфире 1+1 смотрите новый выпуск шоу Одруження наосліп 6. Все подробности второго выпуска онлайн - на Без Табу.

Время показа - Одруження наосліп 6 выпуск 2

Начало прямого эфира - 22:45, канал - 1+1

Одруження наосліп 6 сезон выпуск 2 - Валентин и Марта

Ведущие 6 сезона

Ведущие нового сезона - Даниель Салем и Ирина Кириченко

Герои 2 выпуска 6 сезона Одруження наосліп

23-летняя Рика - визуально молодая и хрупкая девушка, но внутри у нее настоящий стальной стержень. Еще бы, ведь Рика - мать-одиночка. Причем, вполне успешная и независисмая.

28-летний Виктор - решительный и сильный. Парень - профессиональный спортсмен и он может за себя постоять. А еще он точно знает, чего хочет от жизни и женщины рядом.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск - 4.02.2020 - фото 195348 Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск - 4.02.2020 - фото 195349

Виктор и Рика - герои 2 выпуска 6 сезона

Оба партнера привыкли все держать под контролем, но готовы ли они поступиться собственными принципами ради семьи? Это как рз и узнаем сегодня.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 2 выпуск - 4.02.2020 - Виктор и Рика:

 

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Одруження наосліп Даниэль Салем Ирина Кириченко Телеканал 1+1 Новости Украина
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