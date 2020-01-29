Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 1 выпуск - 28.01.2020

Для этих людей слова "совет да любовь" не пустой звук

Во вторник, 28 января, на "Плюсах" стартовал шестой сезон популярного реалити-шоу "Одруження наосліп". Все подробности первого выпуска - смотрите онлайн на Без Табу.

В шестом сезоне «Одруження наосліп» все основные условия проекта остаются неизменными: эксперты - в новом сезоне это практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе.

За неделю молодые узнают друг друга, живя под одной крышей с общим семейным бюджетом. Через 7 дней участники «Одруження наосліп» принимают окончательное решение - навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

В первом выпуске 6 сезона своим шансом на гармоничные отношения попробуют воспользоваться Валентин, владелец 7-ми бизнесов, который из-за работы не смог найти время на построение семьи, и Марта, которая ранее уже была замужем за состоятельным мужчиной.

У Валентина в его 29 лет есть все: деньги, своя IT-компания, собственная ювелирная фабрика, однако нет главного - личного счастья. Мужчина работает 24/7 и у него нет времени ходить на свидания в поисках девушки своей мечты.

Марта, владелица фотостудии, уже была замужем. Женщине не удалось сохранить брак, и сейчас она надеется найти вторую половинку и построить крепкую семью.

Получится ли у них стать настоящей семьей - смотрите в первом выпуске шестого сезона