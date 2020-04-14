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Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 12 выпуск - 14.04.2020

Вчера, 22:53
Одруження наосліп 6 выпуск 12 - фото 1
Одруження наосліп 6 выпуск 12

Во вторник, 14 апреля, в вечернем эфире "1+1" смотрите 12 выпуск шоу Одруження наосліп 6. Все подробности нового выпуска - ищите на Без Табу.

В 12 выпуске суперсвахам Ирине Кириченко и Даниелю Салему предстоит тяжкое испытание, ведь они попытаются устроить судьбу дамы, которая сама промышляет подобным.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 11 выпуск

Героиня нового выпуска - эксперт по отношениям, правда, без отношений.

Именно этот пробел будет призван восполнить солидный мужчина с в меру содидным заработком от двух тысяч долларов. И этого красавчика "коуч" будет ковать под себя

Салем сразу раскусит в девушке шарлатанку, однако в беде не бросит - поможет, чем сможет. Ну, а каков будет итог - узнаем в конце выпуска.

Одруження наосліп 6 сезон - смотреть онлайн 12 выпуск - 14.04.2020:

Начало 12 выпуска шоу Одруження наосліп 6 - в 22:45 по Киеву, место втречи - телеканал 1+1.

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Одруження наосліп Даниэль Салем Ирина Кириченко Телеканал 1+1 Новости Украина
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