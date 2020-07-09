Один из городов Украины ослабит карантин: Кому повезет?
Один из городов Украины ослабит карантин: Кому повезет?
Один из областных центров Украины ослабляет карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб борьбы с коронавирусом в Facebook.
Согласно постановлениям Кабмина, на заседании Тернопольского горштаба по борьбе с COVID-19 были приняты следующие решения:
- Разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленных решениями исполкома горсовета при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины;
- Усилить контроль за работой учреждений ресторанного хазяйства;
- Разрешить партнерские роды в особых случаях. При этом нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру, а именно пройти тестирование на COVID-19 и иметь при себе средства индивидуальной защиты.
Напомним, что…
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отечественный Минздрав до сих пор не рискует ослаблять карантин во многих регионах Украины. Более того, не исключено, что Кабмин вскоре и вовсе рассмотрит вариант возвращения к жестким мерам для борьбы с COVID-19. Но для этого должны возникнуть определенные условия.
Другое на тему
Зеленский живет в элитной резиденции: На ее обслуживание ушли госсредства
Вчера, 23:11
Главе Фонда госимущества предложили взятку, но что-то пошло не так
Вчера, 20:46
Пожары на Луганщине: Спасатели обуздали стихию
Вчера, 19:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации