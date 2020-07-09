Один из городов Украины ослабит карантин: Кому повезет?

Один из городов Украины ослабит карантин: Кому повезет?

Один из областных центров Украины ослабляет карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб борьбы с коронавирусом в Facebook.

Согласно постановлениям Кабмина, на заседании Тернопольского горштаба по борьбе с COVID-19 были приняты следующие решения:

Разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленных решениями исполкома горсовета при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины;

Усилить контроль за работой учреждений ресторанного хазяйства;

Разрешить партнерские роды в особых случаях. При этом нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру, а именно пройти тестирование на COVID-19 и иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отечественный Минздрав до сих пор не рискует ослаблять карантин во многих регионах Украины. Более того, не исключено, что Кабмин вскоре и вовсе рассмотрит вариант возвращения к жестким мерам для борьбы с COVID-19. Но для этого должны возникнуть определенные условия.