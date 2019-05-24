Одесские полицейские потеряли вещдоки по делу о смертельном нападении на Стерненко

Расследование нападений на Стерненко сливают полицейские

Наша новая полиция продолжает радовать своей эффективной работой зашкваренных чиновников, коррупционеров и других преступников, которые находятся у кормушки. Расследуют уголовные дела правоохранители так избирательно, что посадить могут только рядовых людей.

Ограничивать же общество от нападавших на активистов или же заказчиков этих правонарушений полицейские не стремятся.

Об этом свидетельствует, к примеру, ход расследования дел о нападениях на одесского активиста Сергея Стерненко. Таковых было три, а последнее закончилось получением одним из нападавших смертельных ножевых ранений.

Судя по официальному ответу СБУ, который получил в ответ на запрос народный депутат Мустафа Найем, полицейские Одессы попросту украли целый ряд вещдоков, которые проходили в производствах.

"Инфу о краже доказательств подтвердили и в Нацполиции. Там якобы даже уволили ряд полицейских за это. И ГБР открыло уголовное производство, представьте себе. Возможно, с этим связано также и изгнания с должности начальника полиции Дмитрия Головина. Отдельно напомню, что некоторые рыги все время кричат ​​о том, что дела по нападениям надо немедленно вернуть в одесскую полицию. Почему? Потому что они банально защищают заказчиков этих расправ. Геннадия Труханова и Владимира Галантерника. И защищают свою возможность и дальше безнаказанно бить, калечить и убивать кого пожелают. Между тем исполнитель третьего нападения, бежал из страны, и даже не находится в розыске. Организаторы покушений на свободе. Они и дальше творят зло", - подчеркнул Стерненко на своей странице в Facebook.

Как известно, ровно год назад, 24 мая 2018-го года двое наемников напали на одесского активиста, но он оказал им сопротивление. Агрессоры пытались сбежать, но Стерненко догнал одного из них и пырнул его в живот. От ранения молодой человек скончался на месте.