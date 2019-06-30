Очередное дно: кандидат в нардепы отжал у ментов вещдоки для предвыборной кампании (ФОТО)

Нардеп порешал с ментами чтобы использовать вещдоки для рекламы

Битва за власть в нашей стране только лишь набирает обороты, но здоровой пиар-кампанию за места в Верховной Раде назвать нельзя никак. Пока одни антиукраинские политики скупают каналы и сыплют популизмом, другие неизвестным образом достают из хранилищ МВД вещественные доказательства.

Так, в селе Бышев Киевской области депутат от БПП Руслан Сольвар умудрился достать сгоревшие автобусы, которые находились на стоянке полиции в качестве вещественных доказательств.

Судя по всему, принадлежавшие благотворительному фонду нардепа транспортные средства сожгли именно в рамках политической борьбы за мандат. Но Сольвар не отчаялся и сумел порешать с ментами, чтобы обратить ситуацию в свою пользу.

Три сгоревших автобуса вопреки закону были переданы представителям кандидата в парламентарии для того, чтобы их использовали в качестве рекламы.

"До какой низости опустились наши оппоненты, чтобы ради политических игрищ сжечь у людей последнее - бесплатные автобусы", - сказано на транспаранте, который прикрепили к вещдоку и возят по району.

Полицейских Киевской области, разумеется, факт использования доказательств кандидатом от БПП возмутил. Но вот деяния своих коллег, которые передали эти самые вещдоки политику, никто не осуждает.

"Вопреки закону, без согласования с органом досудебного расследования, владельцы, которые должны были в дальнейшем транспортные средства хранить до решения вопроса по существу, отдали автобусы арендатору – кандидату в народные депутаты. В дальнейшем кандидат в нардепы на поврежденный транспорт разместил плакаты и использовал его для саморекламы", – отметили в сообщении полиции региона.