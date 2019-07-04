Очень странные дела 3 сезон: Дата выхода и сюжет нового сезона

Очень странные дела снова с нами

4 июля выходит долгожданный 3 сезон сериала "Очень странные дела". Нам обещают, что это будет просто незабываемое зрелище. А все фанаты "блинского ежа" будут удовлетворены чуть более, чем полностью.

Зрителям, которым первые два сезона "Очень странных дел", показались пугающими, придется непросто. В новом третьем сезоне их будут пугать еще больше.

Шоураннеры сериала гарантируют, что третий сезон "Очень странных дел" станет как самым веселым, так и самым страшным. Создатели шоу вдохновлялись культовыми хоррор-фильмами, чтобы сделать возвращение сериала незабываемым для поклонников.

30 октября 2018 вышла книга "Очень странные дела: Мир вывернулся наизнанку", которая раскрывает закулисный мир сериала. В ней исполнительный продюсер Росс Дафф поделился интересными подробностями создания 3 сезона шоу.

По его словам, новые эпизоды проверят нервы зрителей на крепость, так как создатели вдохновлялись такими фильмами ужасов, как "Нечто" Карпентера и культовые ленты Дэвида Кроненберга и Джорджа Ромеро. Ну, а главным источником вдохновения станет культовый фильм "Назад в будущее", вышедший как раз летом 1985.

Именно тогда разворачиваются события 3 сезона. Действие 3 сезона развернется через год после событий предыдущего. На такой шаг авторам пришлось пойти из-за того, что дети-актеры растут слишком быстро. Сюжет истории будет крутиться вокруг торгового центра Starcourt Mall, который зрители видели в официальном тизере.

По одной из самых популярных теорий, в новом сезоне точно будет слизан принцип обнаружения "зараженных" и "чистых" от порчи параллельного мира из фильма "Thing / Оно".

Очень странные дела 3 сезон смотри тизер онлайн:

Третий сезон Очень странных дел выйдет 4 июля 2019 года. Первоначально поклонники ожидали увидеть его в ноябре 2018 года, но премьеру отложили на март 2019 года. Будем надеяться, что новый сезон выйдет теперь уже по графику.