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Объявление премьера и увольнение главы СБУ: опубликована повестка первого дня Рады

Вчера, 23:00
Завтра у нардепов будет "жаркий" день - фото 1
Завтра у нардепов будет "жаркий" день

В четверг, 29 августа, народные депутаты девятого созыва намерены рассмотреть 27 вопросов, которые включили в повестку дня парламента в ходе длительного заседания подготовительного комитета.

Согласно плану работ, парламентарии все же отказались от создания предложенной Рабиновичем комиссии по преступлениям Петра Порошенко и согласились попытаться снять неприкосновенность.

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Именно эти два пункта вызывали больше всего дискуссий между народными депутатами.

Как утверждают источники издания "Цензор.нет", на завтра, в первый день работы Рады, "Слуги народа" и другие получившие мандат деятели собираются избрать временный президиум ВР, проголосовать за повестку дня сессии и объявить Владимира Гройсмана уволенным премьером.

Затем нардепы объявят о сформированных депутатских фракциях, заслушают доклад-передачу дел Андреем Парубием и объявят о создании монокоалиции или слиянии партий.

После парламентарии изберут членов счетной комиссии и выберут спикером Рады Дмитрия Разумкова, после чего проголосуют за первого и просто вице-спикера.

Чуть позже перед Радой выступит Владимир Зеленский с рассказом о положением внутри страны и вне ее. Правда, как президент будет говорить о внешнеполитической ситуации, остается загадкой, ведь за 100 дней правления он провалил все задачи на этом поприще.

Сразу после доклада лидера команды Зе депутаты намерены изменить Конституцию и лишить себя же иммунитета.

Затем стране будут представлены новый премьер министр, главы минобороны, МИДа и другие члены Кабмина, которые сложат мандаты. Следующим пунктом парламентарии утвердят составы комитетов и их руководителей, о чем уже договорились.

Ближе к полудню станет известно, кто возглавит Службу безопасности Украины и ГПУ.

Под конец рабочего дня парламентарии займутся утверждением календарного плана работы Рады девятого созыва и утвердят правила освещения работы парламента журналистами.

Объявление премьера и увольнение главы СБУ: опубликована повестка первого дня Рады - фото 186723Объявление премьера и увольнение главы СБУ: опубликована повестка первого дня Рады - фото 186724
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