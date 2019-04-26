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Обвиняемый в подготовке теракта "генерал" Рубан сбежал из Украины

26 апреля, 13:00
Рубан надавил на тапки - фото 1
Рубан надавил на тапки

Стоило только судьям отпустить на свободу Надежду Савченко и Владимира Рубана, которые собирались устроить кровавую бойню в центре Киева и уничтожить всех депутатов, членов правительства и президента, как один из фигурантов покинул страну.

Бывший руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" спетлял в Варшаву, хотя куда логичнее было бы его бегство в Россию.

Насильственное свержение власти и подготовка к теракту: суд отпустил Савченко и Рубана

Тем не менее, никаких гарантий того, что он из Польши не отправится на территорию страны-террориста, нет.

По данным источников УНН, правонарушение Рубан не совершил, поскольку недавно его выпустили из-под стражи со всеми вытекающими. Так что "генерал" Гарбузюк мог свободно выезжать за границу.

Адовым зашкваром является как раз сам факт выхода обвиняемого в тяжком преступлении персонажа, который еще и связан с кумом Путина Виктором Медведчуком. Как судьи вообще решили выпустить злоумышленника, которому инкриминируют подготовку к свержению конституционного строя и захвату власти в сотрудничестве с российкими боевиками, в голове не укладывается.

А напарница злоумышленника Надежда Савченко пока вольготно себя чувствует в Верховной Раде, в компании 449 человек, которых она хотела убить.

Как известно, поводом для выхода злоумышленников из СИЗО послужила неспособность судей избрать новую меру пресечения, а срок содержания под стражей истек в 00:00 во вторник, 16 апреля.

Судьи же в Броварах не спешили продлевать меру пресечения и по три часа рассматривали ходатайства адвокатов, затягивая процесс, и помогая потенциальным террористам выйти на свободу.

Напомним, 22 марта прошлого года Верховная Рада дала разрешение на задержание и привлечение Савченко к уголовной отвественности.

Позже Савченко задержали представили СБУ прямо в здании парламента и доставили на допрос.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде двух месяцев под арестом. Нардеп объявила голодовку и несколько раз дала показания на полиграфе.

Отметим, что 9 августа суд также отказался передать Савченко на поруки 28 человек.

13 декабря Савченко прекратила голодовку.

3 февраля в ЦИК для регистрации подали документы Савченко, но залог в 2,5 миллионы гривен не внесли.

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Владимир Рубан Надежда Савченко уголовное дело терроризм теракт суд Новости Украина
УНН
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