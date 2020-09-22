Обвиняемую в госизмене Штепу официально зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры

Пособница российских террористов Неля Штепа, которая сумела пропетлять от уголовной ответственности спустя несколько лет преследований весьма импотентной системы, вновь метит в кресло городского головы некогда сданного ею Славянска. Участие в выборах - не влажные мечты сепарши, а суровая реальность.

Во вторник, 22 сентября, до сих пор числящаяся подозреваемой в посягательстве на территориальную целосность Украины и государственную измену, а также фигурантка уголовного дела о казнях бойцов СБУ объявила об официальной регистрации ее персоны Славянской территориальной избирательной комиссии.

Более того, в горсовет будет пробиваться и пророссийская "Партия мира и развития", которую Штепа и будет представлять на местных выборах.

В своем видеообращении к фанатам русского мира так и не признанная судом террористка пообещала "достичь мира на Донбассе" и заявила о том, что ее политические оппоненты "не знают, с кем имеют дело".

Напомним, после оккупации Славянска Штепа призывала горожан прийти на "референдум" о самоопределении "ДНР". В июле 2014-го, после отвоевания города, ее задержали по подозрению в терроризме и сепаратизме.

Позже была арестована украинской Фемидой, но с 2017 переведена под домашний арест. Впрочем, осенью прошлого года ЕСПЧ обязал Украину выплатить бывшему мэру компенсацию. В январе 2020-го появилась информация о том, что Украина выполнила решение международного суда.