Обменяли для ареста: в Киеве посадили в СИЗО бывшего пленника "ДНР"

Александр Садовский был обменян для посадки

В среду, 6 мая, стало известно о том, что силовики посадили под стражу Александра Садовского, бывшего заложника террористов, которого в ходе последнего обмена освободили боевики. Причем на украинскую территорию он въезжал, как оказалось, уже с вынесенным вердиктом о пребывании в СИЗО.

Еще в день обмена Шевченковский райсуд Киева избрал для него меру пресечения, которую отсрочили из-за необходимости пребывания в обсервации в связи с пандемией коронавируса.

Сегодня же служители Фемиды постановили отправить Садовского в следственный изолятор до 16 июня с возможностью выхода под залог в 420 тысяч гривен. Впрочем, выйти на свободу он никак не сможет, поскольку таких денег у мужчины нет.

Кроме того, у него на попечении находятся больная мать и несовершеннолетняя дочь.

Как утверждают прокуроры, мужчину подозревают в организованном групповом мошенничестве в особо крупном размере и взломе компьютерных сетей. Он якобы нанес 26 потерпевшим более 290 тысяч гривен ущерба. В Украине уголовное дело завели в 2018-м. Когда Садовский находился в застенках тюрьмы в ОРДиЛО. Так что понять, каким образом он мог совершить правонарушение, невозможно.

Впрочем, сам подозреваемый сознался в совершении преступления, но заявил, что не согласен с квалификацией преступления. Садовский также выступил против ходатайства прокуратуры. Он пояснил, что свою вину в содеянном не отрицает, но не соглашается с квалификацией, поскольку якобы не создавал преступную группу.

На оккупированной же территории Садовский находился в неволе из-за ограбления валютного обменника в 2014-м году. Он работал там охранником, а с приходом в Донецк "дыры" якобы решился на ограбление и застрелил беременную кассиршу.

Впрочем, в июне главарь "ДНР" подписал для осужденного без нормального суда и следствия террористами помилование. И Садовский отправился на свободную от русских территорию.