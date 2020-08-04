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Областной центр Украины отказался ужесточать карантин: Известно почему

15:40
Областной центр Украины отказался ужесточать карантин: Известно почему - фото 1
Областной центр Украины отказался ужесточать карантин: Известно почему

Областной центр Украины отказался ужесточать карантин несмотря на нахождение в т.н. оранжевой зоне. И на это есть свои причины.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев. Я прошу всех не быть равнодушными к себе и своим близким. Маска (на носу тоже) и частая дезинфекция помогут провести это лето в безопасности. Берегите себя и близких! А тем, кто очень интересуется, почему во Львове больше положительных случаев чем в других областях, советую сравнить количество тестирований», - заявил градоначальник.

Напомним, что…

22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. Кроме того постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.

В частности, мэрии Луцка и Тернополя заявили о несогласии с делением Минздрава. В ответ правительство решило прекратить железнодорожное сообщение с бунтующими регионами.

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Пандемия коронавируса карантин Львов Андрей Садовый Новости Украина
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