Обиженный Зеленским чиновник оконфузился в эфире медведчуковского канала

Ярослав Годунок попал впросак, пытаясь отмазаться после скандала с Зеленским

Пророссийский пропагандист Владимир Бойко развел секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка на истерику. Причем именно при попытке лебезить перед президентом в надежде то ли сохранить свою должность, то ли просто не быть нахлобученным чертом.

Названный Зеленским "разбойником" Годунок позвонил в эфир купленного Медведчуком телеканала Zik, и начал рассказывать о том, что президент не так понял его судимость, а сам он не хотел наезжать на артиста-политика.

Впрочем, сидевший в студии в это время пророссийский недожурналист Владимир Бойко сумел лихо осадить чиновника.

В ответ на том, что против Годунка "при каждом президенте возбуждали уголовные дела из-за борьбы с криминалитетом, а не из-за разбоя", антиукраинский деятель сумел припомнить материалы уголовного дела:

"Я в 2008 году опубликовал вердикт Святошинского районного суда, которым вы были осуждены за разбой. Были ли вы осуждены за разбойное нападение на квартиру в Киеве по улице генерала Потапова 1-г, квартира №1, где вы отобрали 300 грн, мобильный телефон, 900 долларов, и были осуждены вердиктом от 16 мая 2002 к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора?", - спросил Бойко, после чего его оппонент бросил трубку.

Напомним, 10 июля Зеленский начал конфликтовать с Годунком во время визита в Борисполь. Решив, что чиновника можно укусить за его судимость, президент опустился до беседы на уровне Януковича. А после скандала гарант и вовсе пообещал "позвонить Баканову по поводу этого черта".