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Обдолбанного наркомана-убийцу отпустили на свободу (ВИДЕО)

15:00
Виновника смертельного ДТП отпустили под залог - фото 1
Виновника смертельного ДТП отпустили под залог

Судья Шевченковского суда Киева Оксана Хардина решила отпустить многократно попадающегося за вождением в нетрезвом виде нарколыгу Алексея Сахарова, который 31 января убил человека. Тогда вхлам обдолбанный злоумышленник втупую залетел в пробку на проспекте Победы.

Как выяснили следователи, в день аварии Сахаров глотнул экстази, нюхнул амфетамина и полирнулся травой, после чего сел за руль и мчался в сторону проспекта Победы, не обращая внимание на машины.

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В итоге "Ауди" наркомана просто разнесла четыре стоящих в пробке авто, что привело к гибели матери известной певицы Людмила Эбралидзе. А поскольку его уже задерживали за рулем в подобном виде, судьи в принципе не имели права отпускать обвиняемого.

Обдолбанного наркомана-убийцу отпустили на свободу (ВИДЕО) - фото 184960

Тем не менее, служителям Фемиды закон не писан. Поэтому на днях подозреваемого просто отпустили под залог в 480 тысяч гривен, который он без проблем внес и оказался на свободе.

Обдолбанного наркомана-убийцу отпустили на свободу (ВИДЕО) - фото 184958

Изначально дело о гибели женщины в результате ДТП должен был рассматривать другой судья, но адвокаты виновника ДТП взяли отвод. Когда же производство попало в руки Оксаны Хардиной, она не заморачивалась с тем, чтобы оградить общество от опасного элемента.

Смотрите видео с моментом смертельной аварии на проспекте Победы онлайн:

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