Нужна новая эвакуация: украинка поделилась видео ужасных условий в Новых Санжарах

Живущие в Ухане украинцы к таким условиям не привыкли

Уже на следующий день после эпичного возвращения на родину и попадания с боем в обсервацию и санаторий Нацгвардии, эвакуированные из Уханя украинцы стали в соцсетях делиться впечатлениями от условий, куда их поместили.

Стоит отметить, что хоть в большинстве своем вынужденные гости пансионата нацгвардейцев и пишут посты без жалоб, обалдевание от состояния комнат и корпусов у них присутствует весьма неслабое.

Так, к примеру, модель Александра Волкова провела короткий стрим, во время которого рассказала о том, что дверь в ее комнату не закрывается, а в душе ее било током.

"Вот это наша комната, вот этот душ отпиз*ил меня током, а вот эта дверь не закрывается – что с ней?", – со смехом комментировала ситуацию украинка.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок эвакуированных украинцев.