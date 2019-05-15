Нужна компенсация: у Зеленского рассказали о планах на "ПриватБанк"

10:40 15 мая,

Страхова обещает, что Коломойский не заберет "ПриватБанк", а компенсацию получит

В Зе команде обещают не возвращать крупнейший банк страны спонсору новоизбранного президента Игорю Коломойскому. По крайней мере, говорят о том, что переход "ПриватБанка" из государственной собственности невозможен.

С таким заявлением выступила эксперт штаба Зеленского Виктория Страхова, которая некогда была копоративным секретарем "ПриватБанка".

Аргументировала она невозможность возврата финансового учреждения олигарху тем, что Коломойскому забирать банк будет невыгодно. Тем не менее, юридически, как утверждает представитель Зе команды, "Приват" может уйти к Коломойскому. А капитализировать процесс при этом придется государству. Такой себе оксюморон.

- Фарш невозможно вернуть назад. "Приватбанк" в любом случае останется государственным, но для того, чтобы его быстрее продать, нужно решить вопрос с олигархом Игорем Коломойским и той судебной волокитой, которая сейчас происходит. Чисто юридически, даже если "Приватбанк" вернется, останутся проблемы с портфелем, потому что его все равно придется обеспечивать. Коломойскому невыгодно это докапитализировать, - заявила Страхова, прекрасно понимая, что заводить деньги в банк стратегического значения приходится НБУ. - Ну, и при смене руководства нужно согласовывать структуру собственности, деловую репутацию, бизнес-план и тому подобное. Я сомневаюсь, что текущий состав правления НБУ все это сделает, хоть они и имеют на это полномочия.

По словам экс-сотрудницы банка, Коломойский просто пытается выиграть дело против государства, но вместо самого "Привата" он хочет получить денежную компенсацию.

Как известно, аккурат к концу срока правления Петра Порошенко судьи резко начали забивать на законы и принимать решения, которые в конечном результате приведут к выполнению требований Игоря Коломойского и вернут ему докапитализированный государством "ПриватБанк".