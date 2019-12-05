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Новый вице-президент Еврокомиссии не знает, где находится Донбасс (ВИДЕО)

18:20
Глава Европейской дипломатии не знает, где находится Донбасс - фото 1
Глава Европейской дипломатии не знает, где находится Донбасс

В четверг, 5 декабря, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель поучаствовал в заседании 26-го министерского совета ОБСЕ, где неслабо оконфузился.

Чиновник, которому придется принимать серьезное участие в формировании отношений ЕС к войне на Донбассе, как оказалось, даже не знает, где находится горячая точка. Но хотя бы прочитал с бумаги правильные сентенции.

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Выступая перед министрами стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, вице-президент Еврокомиссии, которому заодно досталась должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, заявил о том, что "в ближайшее время Европу ждет позитивное развитие событий в Украине".

- Предстоящий саммит Нормандской четверки несет надежду в результате диалога, но, в то же время, суть конфликта остается – нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на Севере Украины, – заявил лидер европейской дипломатии, даже не поняв, какую ересь сморозил.

Подобную фразу из уст вице-президента Еврокомиссии можно было бы считать банальной оговоркой, но перепутать восток с севером машинально настолько сложно, что скорее стоит верить в то, что Боррель банально не углублялся в ситуацию настолько, что даже не представляет себе, где именно русские воюют с Украиной.

Смотрите видео выступления Жозепа Борреля на заседании министров ОБСЕ онлайн (с 4:27):

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