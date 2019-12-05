Помощник Зеленского Ермак анонсировал реформу Конституции и наделение ОРДЛО полномочиями

Ермак анонсировал частичное признание Украиной "ДНР" и "ЛНР"

В четверг, 5 декабря, приближенный к президенту Украины Андрей Ермак, которого называют главным переговорщиком Зеленского, заявил о том, что после встречи "нормандской четверки" Зе команда готова приступить к переписыванию Конституции.

Выступая сегодня на встрече в Лондоне, которая была организована аналитическим центром Chatham House и советом внешней политики "Украинская призма", соратник Зеленского с бизнесом в России рассказал, что после диалога Зеленского с Путиным возможно принятие серьезнейших изменений внутри нашей страны.

По словам Ермака, по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Конституции Украины могут появиться пункты о предоставлении дополнительных полномочий "ДНР" и "ЛНР".

- Украина готова выполнить положения "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия, - подчеркнул регулярно наламывающий дров чиновник.

Возможность наделения оккупационной администрации недореспублик хоть какими-либо полномочиями, что уже означает как минимум частичное признание "ДНР" и "ЛНР", Ермак назвал "не представляющей угрозы целостности Украины".

К слову, даже заявления о готовности команды президента влезать в Конституцию после диалога Зеленского и Путина, уже свидетельствуют о том, что глава нашего государства едет в Париж отнюдь не с позицией силы.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".