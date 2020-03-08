Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов

Среди членов нового состава Кабмина практически нет людей с кристально чистой репутацией, поскольку Зе команда демонстрирует спрос на лица, которые способны решать нужные вопросы и, в конце концов, просто будут уволены за "провал реформ".

Взять, к примеру, нынешнего министра спорта Вадима Гутцайта, который имеет бизнес в России и, судя по всему, является сторонником удобных для Зеленского сентенций "какая разница, где соревноваться" и "спорт вне политики".

Новый глава министерства оказался фигурантом уголовных дел о хищениях бюджетных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. Причем преступление с участием чиновника, как указано в Едином реестре судебных решений, было совершено относительно недавно. Производство открыли в сентябре прошлого года.

Как говорят следователи, чиновники КГГА и связанный с ними глава детско-юношеской спортивной школы "Регата" могли быть причастны к хищению 2,25 млн гривен. Фактически они якобы подделали документы, на основании которых с 2016 по 2019 за государственные деньги были куплены лодки. От мэрии решение о выделении денег принимал директор департамента молодежи и спорта КГГА - Вадим Гутцайт.

Деньги на приобретение лодок для занятий академической греблей город выделял четыре года подряд, а тендеры на поставку продукции всегда выигрывал предприниматель и тренер подконтрольной КГГА детско-юношеской спортивной школы "Буревестник". При этом условия закупки якобы специально прописывали под этого предпринимателя.

В ProZorro фигурирует упоминание некоего Александра Яхниенко, который ранее поставлял школе инвентарь, а сейчас числится в ней старшим тренером-преподавателем. Правда, свой ФОП он уже закрыл. Но до 2019-го намутился замечательно. Так, с 2017 он выиграл 80% тендеров из всех, на которых подавался. Закупки касались лодок, весел или другого инвентаря, а общая их стоимость составляет 12,8 миллиона гривен.

Стоимость каждой лодки при этом была завышена: вместо 600 тысяч Киев покупал их за миллион.

В материалах уголовного дела также есть свидетельства того, что деньги предпринимателю перечисляли еще до завозки лодок в страну, а директор спортивной школы для этого подписывал поддельные налоговые накладные.

Так, в июле прошлого года Яхниенко подписал договор на поставку трех немецких лодок Empacher и получил 2,25 миллиона. Через пару месяцев директор школы "Регата" заявил, что лодок в Украине нет, поскольку на них плывут спортсмены на международных соревнованиях. Но тренер сборной эту информацию опровергает. Представители завода Empacher якобы доставили одну лодку на соревнования, но по их окончании сразу забрали обратно. Доставкой занимался директор школы Киева "Буревестник".