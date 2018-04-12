Новый крестовый поход: Что происходит в Сирии

12:25 , Сегодня , Сегодня

Говорим - Сирия, подразумеваем - Россия / Getty Images

Военные действия в Сирии близятся если не к развязке, то точно к кульминации. А все потому, что американцы наконец-то зашевелились и начали готовиться к действительно мощному удару.

До этого рано или поздно должно было дойти, ведь кризис на Ближнем Востоке непростительно затянулся. Правда, еще пару недель ничто не предвещало такого всплеска активности.

Собственно говоря, последней каплей, переполнившей чашу терпения Вашингтона, стала химическая атака на прошлой неделе в Думе, которая унесла семьдесят жизней, а еще тысяча местных жителей серьезно пострадали. В Пентагоне окончательно убедились в том, что на Башара Асада и его русских союзников слова не действуют точно так же, как на Саддама Хусейна после оккупации Кувейта. Так что очередная военная операция с громким (но пока не придуманным) названием стала казаться неизбежной.

Полноценное повторение сценария «Бури в пустыне», однако, невозможно в силу ряда причин. Зимой 1991 года целью американцев было выведение из строя вражеской инфраструктуры при параллельной минимизации человеческих жертв. После месяца точечных и удивительно точных авиаударов высадившаяся под покровом ночи морская пехота взяла вотчину Хусейна под контроль буквально за несколько дней. В Сирии бомбить уже почти нечего, воевать придется с живой силой противника, которая имеет привычку прятаться за спины мирного населения (как учил Путин).

Стратегии Путина и Асада идентичны

К тому же у Ирака 27 лет назад не было поддержки извне. Арабский мир в то время был увлечен очередным локальным переделом нефтяных рынков, а в Москве пытались понять, в СССР они живут или уже в России. Да и вообще, трудно вызвать чью-то симпатию после захвата сопредельного государства, которое недавно помогало в затяжной войне с Ираном. В Сирии же конфликт вроде как внутренний, спровоцированный недовольством режима Асада. И третьей стороне туда вмешиваться теоретически нежелательно. Но это лишь в теории.

На практике же в защиту Дамаска активно выступают Тегеран и Москва. Если быть точнее, то иранцы пока заняли выжидательную позицию, пытаясь понять, стоит ли вообще участвовать в активной фазе конфликта. Зато Россия продолжает гнуть свою линию как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. Отрицанием химической атаки в Думе никого уже не удивишь, но кремлевские стратеги стараются изо всех сил. Они даже на последнем заседании Совета безопасности ООН попытались вынудить вчерашних союзников в борьбе с ИГИЛ играть по их правилам, но соответствующую резолюцию Совбез заблокировал.

Российские войска в среду спешно заняли Думу, но сирийская политическая элита уже отчетливо ощутила, что пахнет жареным. Башар Асад в срочном порядке вместе с семьей улетел в Тегеран, некоторые соратники последовали примеру патрона. Союзники диктатора прямо заявляют о том, что готовы предотвратить любой вражеский удар. Но эта бравада безосновательна. Над территорией Сирии уже не летает гражданская авиация – явный признак того, что в небе в ближайшее время будет небезопасно.

Американцы уже послали в нужном направлении целую флотилию и наверняка будут готовы в любой момент высадить на сушу десант. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также дала добро на участие в наведении порядка в Сирии – пока что туда отправилась лишь подлодка с ядерными боеголовками, но аппетит приходит во время еды. Похоже, стоит ждать пополнения и от других членов НАТО, как это в свое время было в Афганистане.

Путин же явно решил сделать то, от чего Хрущеву полвека назад хватило ума воздержаться. Те, кто сравнивают нынешние события с карибским кризисом начала шестидесятых, в чем-то правы. Но тогда и генсек КПСС, и президент Кеннеди были склонны к поиску компромиссных решений. А сейчас чемоданчики с красной кнопкой находятся в руках двух в разной степени неуравновешенных плюдей. И если Путин по старой конторской привычке помалкивает, выражая при этом свое мнение устами подчиненных, то в горячей голове Трампа уже готовы несколько радикальных сценариев. Все настолько серьезно, что американцы даже «самолеты судного дня» готовы пустить в ход.

Есть, конечно, один нюанс, который нынешнему хозяину Белого дома стоило бы учитывать с точки зрения собственных политических перспектив. Джорджу Бушу-старшему успешная военная операция в Ираке никак не помогла избраться на второй срок. Скорее, даже наоборот, поскольку штаб Клинтона использовал желание решать международные проблемы мирным, а не военным путем как один из ключевых пунктов предвыборной программы. Но с другой стороны Трампу беспокоиться не о чем: если переизбрания не случится, то операция в Сирии не войдет даже в десятку причин провала.

К тому же до выборов еще два с лишним года. А навести порядок в неспокойном регионе и заодно поставить на место зарвавшуюся Россию нужно прямо сейчас. Так что ракетные удары по Сирии в ближайшие дни кажутся неминуемыми. Этот «крестовый поход» ничуть не похож на аналоги из минувшего тысячелетия, но именно он рискует оказаться наиболее эффективным. Придется лишь смириться с тем, что жертв среди мирного населения будет много, ведь враг попался крайне трусливый.

Виталий Могилевский, Без Табу