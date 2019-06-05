Новый импульс в отношениях: Туск подтвердил саммит Украина-ЕС
Европейские лидеры, как и главы других стран мира, пытаются встраивать добропорядочные отношения с новой украинской властью. По крайней мере, в данный момент отказы от запланированных проектов еще не прозвучали, хотя их реализация и находится на грани срыва.
В среду, 5 июня, Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета, после которой принял участие в коротком брифинге.
Развернутую пресс-конференцию украинский лидер не давал, как, впрочем, и вчера, что и вызвало негодование у журналистов, которые хотели пообщаться с Владимиром Зеленским во время его первой заграничной поездки.
Тем не менее, абсолютно типичное заявление по результатам переговоров верховный главнокомандующий все же сделал, хотя и говорил больше сам Туск.
По словам президента Европейского совета, политики обсуждали следующий саммит Украина-ЕС, который запланирован на 8 июля.
"Самит определит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как и планировалось, - подчеркнул европейский политик. - Мы условились сохранять тесные контакты".
Зеленский же попросту отметил, что будет рад приветствовать украинских партнеров на саммите, а также высказал надежду, что в ходе встреч отношения между Украиной и ЕС получат новый импульс.