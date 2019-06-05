Новый импульс в отношениях: Туск подтвердил саммит Украина-ЕС

Зеленский и Туск договорились поддерживать связь

Европейские лидеры, как и главы других стран мира, пытаются встраивать добропорядочные отношения с новой украинской властью. По крайней мере, в данный момент отказы от запланированных проектов еще не прозвучали, хотя их реализация и находится на грани срыва.

В среду, 5 июня, Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета, после которой принял участие в коротком брифинге.

Развернутую пресс-конференцию украинский лидер не давал, как, впрочем, и вчера, что и вызвало негодование у журналистов, которые хотели пообщаться с Владимиром Зеленским во время его первой заграничной поездки.

interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions? — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 4 июня 2019 г.

Тем не менее, абсолютно типичное заявление по результатам переговоров верховный главнокомандующий все же сделал, хотя и говорил больше сам Туск.

По словам президента Европейского совета, политики обсуждали следующий саммит Украина-ЕС, который запланирован на 8 июля.

"Самит определит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как и планировалось, - подчеркнул европейский политик. - Мы условились сохранять тесные контакты".

Зеленский же попросту отметил, что будет рад приветствовать украинских партнеров на саммите, а также высказал надежду, что в ходе встреч отношения между Украиной и ЕС получат новый импульс.