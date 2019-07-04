"Новые лица": в списке "Слуги народа" оказалось 40 помощников действующих нардепов

В партии Зеленского нашли приют 40 помощников нардепов

Судя по всему, власть имущие попросту адаптировались к новым желаниям народа видеть в числе депутатов Рады новых персонажей, поэтому вместо прохода в парламент старые и зашкваренные политики просто запустят своих марионеток.

Причем пройдет эта рокировка под эгидой партии "Слуга народа".

Как выяснили активисты движения "Честно", по спискам политсилы Владимира Зеленского баллотируются на выборы в Раду почти 40 человек, которые являются помощниками нардепов различных созывов.

Воспользовались моментом Дмитрий Табачник, Наталия Королевская, Степан Кубив, Антон Геращенко, Владимир Сивкович и многие другие политики из БПП, "Народного фронта", "Возрождения", "Батькивщины", "Самопомощи" и других партий.

При этом представители "Честно" назвали кандидатов в депутаты "полными тезками" помощников нардепов. Только лишь по некоторым из списка "Слуги народа" у общественных деятелей есть полная уверенность.

Так, Дмитрий Разумков был помощников регионалки Валерии Матюхи, сам был членом Партии регионов, а потом подался к Сергею Тигипко.

Александр Корниенко, руководитель избирательного штаба "Слуги народа", был помощником нардепа от "Нашей Украины – Народной самообороны" Александра Дония, а после - Александра Ефремова. Правда, сам деятель последний факт опровергает, говоря, что с сепаром сотрудничал полный его тезка.

Имеется след зашкваристости и у Руслана Стефанчука, который был помощником фигуранта многих антикоррупционных расследований Анатолия Матвиенко и советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

"Кроме того, по меньшей мере восемь полных тезок кандидатов в нардепы от "Слуги народа" ранее работали помощниками депутатов от "Партии регионов" в ВРУ различных созывов", - заявили в "Честно".